Pagelle Juve: Miretti riparte, Adzic sparisce, Elimoghale sogna e Licina prende applausi

Gil Puche (40' st) ng.

All. Spalletti 6.5

Meglio il secondo tempo del primo, ma una motivazione scientifica non si trova tanto facilmente: la Juve è un cantiere a cielo aperto. Sta però alzando il livello d'attenzione dei singoli: con la testa la squadra è presente. Sul piano del gioco, invece, l'assenza di un finalizzatore e la mancanza di ritmo in mezzo sono le croci del mese di luglio. Si spera solo del mese di luglio, ovviamente. Perché da agosto qualche sostegno in più dal mercato ce l'avrà, oltre ai rientranti dalle fatiche Mondiali.