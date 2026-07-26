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Douglas Luiz balneare, Miretti in vetrina mercato, Perin allontana il portiere

C’è qualità, ma per Spalletti non basta: il brasiliano passeggia e non risolve i problemi in mezzo
Cristiano Corbo
6 min
Douglas LuizjuvePerin
Juventus

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Sorrideva, a fine partita, Fabio Miretti: il gol che ha siglato è un’iniezione di fiducia, perché il colpo gli è partito esattamente come sperava, come sognava. Sono segnali. Anche questi. Soprattutto questi. E la Juve se li prende volentieri, perché altro non può fare: non è da Liegi che si giudica un potenziale inizio di stagione, né lo si può fare con i calciatori scesi in campo. Però, ecco, gli sprazzi. Aggrapparsi pure a questi. Provare a intuire quali possano essere replicabili, quali invece il regalo di una notte. Ché il dubbio è esattamente questo: non è nemmeno calcio d’agosto, ma solo di luglio. E allora, van bene pure un paio di aperture di Douglas Luiz, la rete su punizione del ventuno, la difesa a quattro che continua a non prendere gol. E Spalletti che fa girare la squadra, coi cambi, con le idee, con le intuizioni. E con la condizione che pian piano migliora, in attesa di sfide più probanti con il Nizza (venerdì) e successivamente in tournée. Ci sono Inter e Chelsea, in fondo. Poi il Palermo. Ci sarà da correre, oltre che divertirsi.

Douglas Luiz balneare, Perin allontana il portiere

Comunque, Liegi è valso un altro test, in particolare per quei giocatori con dei punti interrogativi enormi sul proprio destino. Il riferimento è inevitabilmente a Douglas Luiz: titolare, per la seconda volta di fila, e ancora autore di una prova “balneare”. Il ritmo è quello che è: si potrebbe dire estivo, ma neanche in pieno inverno, neanche da super colpo di mercato di due anni fa, ha cambiato davvero passo. Perciò, guai a infatuarsi. Guai pure ad accontentarsi: tra le mille storie evidenziate dalle due amichevoli con cui ha iniziato la stagione la Juve, la più evidente riguarda la lentezza della manovra. Le poche idee. Pure qui: è chiaro che aumenteranno i giri e allora anche le azioni, però l’organizzatore di gioco è tanto necessario quanto il centravanti, mentre sul portiere (per adesso) se ne può pure riparlare, perché dopo Miretti e più di Douglas Luiz, a brillare è stato di nuovo Perin.

 

 

Mercato Juve, porte aperte

Senza l’ambizione di voler cambiare le idee alla società - alla ricerca di uno tra Suzuki e Vicario, sul Dibu invece ci sono nuvoloni e dubbi -, e in campo nuovamente nel secondo tempo sostituendo Di Gregorio, nel finale è stato semplicemente decisivo. A dire il vero, lo è stato pure un po’ prima. Senza mai dare la sensazione di un giocatore in attesa solo di uscire, come invece le cronache degli ultimi giorni raccontano a più riprese.

 

 

Cronache destinate a prendere più spazio nei prossimi giorni, quando il mercato della Juve tornerà finalmente a scongelarsi. Certamente con gli addii. Openda, direzione Lione. Magari Joao Mario, verso Firenze (bravo a servire Celik, a un certo punto, altro testimone evidente). Magari pure Douglas Luiz: gli manca troppo, tranne la tecnica. Ed è pur vero che di quest’ultima la Juve si sente veramente orfana, ma nel calcio moderno non si può avere qualità senza quantità. E viceversa. Se i tocchi sono quelli giusti, il contorno può diventare un problema per Spalletti. Prima o poi. Più prima che poi.

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