Douglas Luiz balneare, Miretti in vetrina mercato, Perin allontana il portiere

Sorrideva, a fine partita, Fabio Miretti: il gol che ha siglato è un’iniezione di fiducia, perché il colpo gli è partito esattamente come sperava, come sognava. Sono segnali. Anche questi. Soprattutto questi. E la Juve se li prende volentieri, perché altro non può fare: non è da Liegi che si giudica un potenziale inizio di stagione, né lo si può fare con i calciatori scesi in campo. Però, ecco, gli sprazzi. Aggrapparsi pure a questi. Provare a intuire quali possano essere replicabili, quali invece il regalo di una notte. Ché il dubbio è esattamente questo: non è nemmeno calcio d’agosto, ma solo di luglio. E allora, van bene pure un paio di aperture di Douglas Luiz, la rete su punizione del ventuno, la difesa a quattro che continua a non prendere gol. E Spalletti che fa girare la squadra, coi cambi, con le idee, con le intuizioni. E con la condizione che pian piano migliora, in attesa di sfide più probanti con il Nizza (venerdì) e successivamente in tournée. Ci sono Inter e Chelsea, in fondo. Poi il Palermo. Ci sarà da correre, oltre che divertirsi.

Douglas Luiz balneare, Perin allontana il portiere Comunque, Liegi è valso un altro test, in particolare per quei giocatori con dei punti interrogativi enormi sul proprio destino. Il riferimento è inevitabilmente a Douglas Luiz: titolare, per la seconda volta di fila, e ancora autore di una prova “balneare”. Il ritmo è quello che è: si potrebbe dire estivo, ma neanche in pieno inverno, neanche da super colpo di mercato di due anni fa, ha cambiato davvero passo. Perciò, guai a infatuarsi. Guai pure ad accontentarsi: tra le mille storie evidenziate dalle due amichevoli con cui ha iniziato la stagione la Juve, la più evidente riguarda la lentezza della manovra. Le poche idee. Pure qui: è chiaro che aumenteranno i giri e allora anche le azioni, però l’organizzatore di gioco è tanto necessario quanto il centravanti, mentre sul portiere (per adesso) se ne può pure riparlare, perché dopo Miretti e più di Douglas Luiz, a brillare è stato di nuovo Perin.