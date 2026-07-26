Durmisi, esordio e messaggio Juve: "È solo l'inizio". Intanto i tifosi apprezzano...

È una Juve ancora in costruzione ma comunque vincente. Le "difficoltà sul mercato", utilizzando le parole usate da Spalletti, consente ai bianconeri di andare alla scoperta dei giovani più interessanti del proprio settore giovanile. Contro lo Standard Liegi ne sono scesi in campo diversi, a partire da Durmisi. L'attaccante albanese della Primavera ha iniziato da titolare la sfida mostrando movimenti e situazioni interessanti, da sottolineare che la carta d'identità recita classe 2008 come anno di nascita.

Durmisi, il messaggio Juve L'attaccante ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio con allegato diverse foto del suo esordio in amichevole con la prima squadra della Juve: "Ieri ho avuto l’onore di esordire con la Prima Squadra della Juventus. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sono davvero felice di questa opportunità, ma so che questo è solo l’inizio. Fino alla fine!".