Il portiere che lascia la Juve dopo 15 anni: dalle chiamate di Allegri al mancato rinnovo

"Si chiude una stagione che mi ha lasciato tanto. Grazie a compagni, mister, staff e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Un grazie speciale al gruppo portieri, per il lavoro, le risate e tutti i momenti condivisi durante l’anno. Ora testa al futuro . Il lavoro continua", questo era il messaggio che Scaglia aveva pubblicato sui social al termine della stagione. Parole che, a distanza di qualche settimana, sembrano avere il sapore di un messaggio d'addio.

Il mancato rinnovo chiude, di fatto, la lunga avventura di Scaglia alla Juventus. In passato, il classe 2004 era stato anche nella lista dei convocati della prima squadra. La prima volta in Serie A è stata in occasione di Juventus-Lazio del 13 novembre 2022, quando Massimiliano Allegri lo aveva scelto per portarlo come terzo portiere. Nel corso degli anni, il suo nome è stato spesso tra i convocati, ma non è mai arrivato l'esordio tra i grandi. Anche in questa stagione Scaglia ha raccolto convocazioni in prima squadra: la prima è stata in occasione di Como-Juventus, quando Igor Tudor gli ha affidato il posto lasciato vacante dall'infortunato Carlo Pinsoglio (che comunque aveva viaggiato al seguito della squadra per vicinanza in un momento complicato della stagione). In totale, Scaglia ha giocato 44 partite tra Primavera e Next Gen, con 9 clean sheet a referto. Ora l'addio per una lunga storia d'amore durata quindici anni.