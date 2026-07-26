Il portiere che lascia la Juve dopo 15 anni: dalle chiamate di Allegri al mancato rinnovo

Continuano gli addii in casa Juventus Next Gen. Dopo la cessione di Diego Pugno all'Ajax e quella di Alessio Vacca in prestito alla Folgore Caratese, i bianconeri salutano anche Simone Scaglia. Il portiere classe 2004 lascia così la Juventus dopo quindici anni, in cui ha compiuto una lunga trafila nelle giovanili bianconere che lo ha portato anche a giocare tra i professionisti con la squadra allenata da Massimo Brambilla. Adesso per lui si aprirà un nuovo capitolo, ma lontano da Torino.
Scaglia lascia la Juventus dopo quindici anni
Dopo i rinnovi dei giovani Antonio Stefano Merola e Nicolo Milia, la Juventus Next Gen era in trattativa anche con Simone Scaglia, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno. Stando a quanto riportato da LaCasaDiC.com, le parti non hanno raggiunto l'accordo, così le strade del portiere e dei bianconeri si dividono. Il ventiduenne era cresciuto con la maglia della Juventus sulle spalle, arrivando fino all'esordio tra i professionisti. Nella scorsa stagione, ha difeso la porta della Next Gen di Massimo Brambilla in 13 occasioni, portando a casa anche quattro clean sheet.
Allegri e le chiamate in prima squadra
"Si chiude una stagione che mi ha lasciato tanto. Grazie a compagni, mister, staff e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Un grazie speciale al gruppo portieri, per il lavoro, le risate e tutti i momenti condivisi durante l’anno. Ora testa al futuro. Il lavoro continua", questo era il messaggio che Scaglia aveva pubblicato sui social al termine della stagione. Parole che, a distanza di qualche settimana, sembrano avere il sapore di un messaggio d'addio.
Il mancato rinnovo chiude, di fatto, la lunga avventura di Scaglia alla Juventus. In passato, il classe 2004 era stato anche nella lista dei convocati della prima squadra. La prima volta in Serie A è stata in occasione di Juventus-Lazio del 13 novembre 2022, quando Massimiliano Allegri lo aveva scelto per portarlo come terzo portiere. Nel corso degli anni, il suo nome è stato spesso tra i convocati, ma non è mai arrivato l'esordio tra i grandi. Anche in questa stagione Scaglia ha raccolto convocazioni in prima squadra: la prima è stata in occasione di Como-Juventus, quando Igor Tudor gli ha affidato il posto lasciato vacante dall'infortunato Carlo Pinsoglio (che comunque aveva viaggiato al seguito della squadra per vicinanza in un momento complicato della stagione). In totale, Scaglia ha giocato 44 partite tra Primavera e Next Gen, con 9 clean sheet a referto. Ora l'addio per una lunga storia d'amore durata quindici anni.
Continuano gli addii in casa Juventus Next Gen. Dopo la cessione di Diego Pugno all'Ajax e quella di Alessio Vacca in prestito alla Folgore Caratese, i bianconeri salutano anche Simone Scaglia. Il portiere classe 2004 lascia così la Juventus dopo quindici anni, in cui ha compiuto una lunga trafila nelle giovanili bianconere che lo ha portato anche a giocare tra i professionisti con la squadra allenata da Massimo Brambilla. Adesso per lui si aprirà un nuovo capitolo, ma lontano da Torino.
Scaglia lascia la Juventus dopo quindici anni
Dopo i rinnovi dei giovani Antonio Stefano Merola e Nicolo Milia, la Juventus Next Gen era in trattativa anche con Simone Scaglia, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno. Stando a quanto riportato da LaCasaDiC.com, le parti non hanno raggiunto l'accordo, così le strade del portiere e dei bianconeri si dividono. Il ventiduenne era cresciuto con la maglia della Juventus sulle spalle, arrivando fino all'esordio tra i professionisti. Nella scorsa stagione, ha difeso la porta della Next Gen di Massimo Brambilla in 13 occasioni, portando a casa anche quattro clean sheet.