Riecco Bremer, segnale a Spalletti! La verità sulla clausola e la scelta sulla difesa Juve

Juve, le risposte giuste

Il volto di Pierre Kalulu è il simbolo di queste prime due uscite della Juventus. Non perché abbia fatto prestazioni eclatanti, ma perché ha ripreso esattamente dove aveva interrotto. Cioè con prove maiuscole. Superiori alla media, sebbene abbia cercato costantemente di alzare quest’ultima. Il francese è tra le buonissime notizie arrivate in queste prime settimane di ritiro per Spalletti, che da lui è inevitabilmente ripartito per aggiustare la difesa, la stessa che a più riprese l’aveva tradito nel finale di stagione, fino a dover rinunciare a una qualificazione Champions parsa solamente da blindare. Ebbene: il prossimo passo sarà dare continuità, oltre che solidità. E in questo senso sono già arrivate un po’ di risposte: sia con il Basilea che con lo Standard Liegi, la Juve è tornata a mettersi a quattro dietro, rinunciando per ora allo schema a tre visto per buona parte dell’annata.