Yildiz e Thuram, come stanno veramente e quali rischi non vuole correre la Juve

Brillanti, affidabili e inamovibili. Un’arma a doppio taglio nell’attuale contesto bianconero, in cui i potenziali campioni - forse - si contano giusto sulle dita di una mano... E non è certo il caso di indire processi sommari sulle rispettive gestioni nel corso della passata stagione. Se Spalletti ha preteso il massimo da loro è semplicemente perché non poteva fare altrimenti. Per mancanza di alternative, s’intende. Vale per Kenan Yildiz, dal momento che Boga - l’alter ego designato - si è dovuto reinventare come punta, alla luce del ko di Vlahovic e dell’inconsistenza cosmica del duo Openda-David; come per Thuram.
Troppe le variabili in gioco - a cominciare dalla qualificazione in Champions League - per concedersi il lusso di farli rifiatare, sottostando a quanto consigliassero le spie luminose alla voce “usura”. Lucio gli ha chiesto di stringere i denti, di scendere a patti col dolore. Anche al costo di mettergli a disposizione solo una percentuale dei rispettivi patrimoni tecnici. Alla fine non è bastato: il campo ha restituito un tristissimo sesto posto e l’usura, puntuale, ha presentato un conto che adesso la Juve si trova costretta a pagare.
Juve, le condizioni di Thuram preoccupano
Il più salato, manco a dirlo, riguarda il centrocampista francese, vittima di una sindrome femoro-rotulea emersa proprio a ridosso degli ultimi impegni di campionato. Le vacanze estive non hanno aiutato granché: Thuram ha fatto rientro a Torino ancora acciaccato e dolorante, rassegnandosi a un programma di allenamento ad hoc tra palestra, lavoro in piscina e qualche sporadica sgroppata sui campi della Continassa. L’infortunio in questione, del resto, va trattato con la dovuta cautela per non correre il rischio di incappare in ricadute che dilazionerebbero ulteriormente i tempi di recupero. Scenario da scongiurare a tutti i costi, se si considera che Thuram rientra tuttora tra i pochi asset cedibili a caro prezzo sul mercato per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions.
Partenza a rischio per Thuram
Nessuna forzatura, dunque. Motivo per cui è tutto fuorché scontato che il francese possa recuperare in tempo per la tournée. Probabile che la scelta venga presa solo a ridosso della partenza, fissata per domenica prossima, quando si avranno più certezze sul suo quadro clinico. Qualora i segnali dovessero rivelarsi positivi, salirà anche lui a bordo del charter diretto a Hong Kong, sulla falsa riga di quanto fatto da Bremer la scorsa estate - quando era ancora alle prese con l’infortunio al crociato - in occasione del Mondiale per Club.
Spalletti su Yildiz: "Ha sentito solo un po' di dolore"
Più fiducia, invece, sul fronte Yildiz. Il turco sembrerebbe aver smaltito - seppur in parte - le noie della solita tendinopatia rotulea. Ma, anche qui, si procederà per step e senza rischi, con un incremento dei carichi graduale nel corso dei prossimi 7 giorni, nella speranza che tra Chelsea, Inter e Palermo possa tornare in campo regolarmente con i compagni. «Vanno valutati bene: se possono avere un po’ di minutaggio nelle amichevoli allora sì, anche perché allenarsi da soli è diverso da farlo con il resto dei compagni - l’analisi di Spalletti a margine del match vinto con lo Standard Liegi -. Vedo che stanno migliorando: Thuram mi dice ogni giorno che si sente meglio, Yildiz ha detto che solo in fondo agli ultimi due allenamenti ha sentito un pochettino di dolore, ma sembra quasi svanito tutto. Possiamo metterli a posto, ma forse il francese ha bisogno di più tempo».
Adin Licina, il nuovo Yildiz
Rigore ed equilibrio. Virtù che tendiamo a dimenticare non appena l’estate regala i primi acuti di un potenziale predestinato. Un’ansia febbrile “giustificata” dal voler piantare la bandierina per primi sulla luna di turno. Affibbiare una targa d’oro a un ragazzo che ha appena iniziato a mostrare di che pasta è fatto. Specie se osservato nella precaria economia di un gruppo squadra che pullula di esuberi, profili dalla condizione ancora rivedibile e in cui c’è ben poco - per non dire nulla - di nuovo. Scontato, dunque, che a margine della seconda amichevole stagionale della Juventus ad orientare il chiacchiericcio bianconero sia stata la prova di Adin Licina.
La prima da titolare con i “grandi”. Complice, in parte, la nomea di “nuovo Yildiz”, diffusasi con forza al momento del suo approdo dello scorso gennaio nell’universo bianconero. Un po’ per via dei trascorsi similissimi tra le giovanili del Bayern Monaco. Un po’ per via dei ruoli e delle rispettive caratteristiche da dribblomani, fino ad arrivare alla capigliatura. Anche quella decisamente affine, se pensiamo al primo Kenan della primavera...
Il talento tedesco al servizio di Spalletti
Meglio, in ogni caso, non azzardare giudizi affrettati. Vale la pena, semmai, sottolineare un fatto concreto: se all’inizio della sua avventura torinese gli si contestavano un fisico fragile e un’attitudine ancora puerile, le amichevoli con Basilea e Standard Liegi hanno evidenziato una crescita evidente a 360 gradi del talento tedesco.
Spigliato, intraprendente e arrogante il giusto: in Belgio, sulla corsia che apparterrebbe a Chico, ha dimostrato di poter dire la sua nei meccanismi offensivi di Spalletti. A patto che impari a disinnamorarsi del pallone in favore del collettivo. Ma i presupposti sono buoni. Anzi, buonissimi. Difficile credere che, alla luce di 11 presenze con la Next in Serie C, possa essere pronto per il salto definitivo in prima squadra. Basti pensare a Kenan e alla scelta lungimirante della società di lasciare che si strutturasse tra la Primavera e la C per una stagione intera. Ed è probabile che Lucio, salvo qualche sporadica chiamata nel corso della stagione, propenderà per il medesimo spartito.
Durmisi: "Ho avuto l'onore di esordire con la Juve"
Discorso valido pure per Oboavwoduo - anche lui tra le liete sorprese della prima uscita con il Basilea - oltre agli esordienti Elimoghale e Durmisi. Quest’ultimo, dal primo minuto, come unico terminale d’attacco. Il risultato? Una prova seria, di sacrificio e pulizia spalle alla porta, per aiutare i bianconeri a uscire dalla pressione dello Standard Liegi. «Ieri ho avuto l’onore di esordire con la Prima Squadra della Juventus - il commento di Durmisi sui propri canali social -. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sono davvero felice di questa opportunità, ma so che questo è solo l’inizio. Fino alla fine!».
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Brillanti, affidabili e inamovibili. Un’arma a doppio taglio nell’attuale contesto bianconero, in cui i potenziali campioni - forse - si contano giusto sulle dita di una mano... E non è certo il caso di indire processi sommari sulle rispettive gestioni nel corso della passata stagione. Se Spalletti ha preteso il massimo da loro è semplicemente perché non poteva fare altrimenti. Per mancanza di alternative, s’intende. Vale per Kenan Yildiz, dal momento che Boga - l’alter ego designato - si è dovuto reinventare come punta, alla luce del ko di Vlahovic e dell’inconsistenza cosmica del duo Openda-David; come per Thuram.
Troppe le variabili in gioco - a cominciare dalla qualificazione in Champions League - per concedersi il lusso di farli rifiatare, sottostando a quanto consigliassero le spie luminose alla voce “usura”. Lucio gli ha chiesto di stringere i denti, di scendere a patti col dolore. Anche al costo di mettergli a disposizione solo una percentuale dei rispettivi patrimoni tecnici. Alla fine non è bastato: il campo ha restituito un tristissimo sesto posto e l’usura, puntuale, ha presentato un conto che adesso la Juve si trova costretta a pagare.