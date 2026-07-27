Yildiz e Thuram, come stanno veramente e quali rischi non vuole correre la Juve

Spigliato, intraprendente e arrogante il giusto: in Belgio, sulla corsia che apparterrebbe a Chico, ha dimostrato di poter dire la sua nei meccanismi offensivi di Spalletti. A patto che impari a disinnamorarsi del pallone in favore del collettivo. Ma i presupposti sono buoni. Anzi, buonissimi. Difficile credere che, alla luce di 11 presenze con la Next in Serie C, possa essere pronto per il salto definitivo in prima squadra. Basti pensare a Kenan e alla scelta lungimirante della società di lasciare che si strutturasse tra la Primavera e la C per una stagione intera . Ed è probabile che Lucio, salvo qualche sporadica chiamata nel corso della stagione, propenderà per il medesimo spartito.

Durmisi: "Ho avuto l'onore di esordire con la Juve"

Discorso valido pure per Oboavwoduo - anche lui tra le liete sorprese della prima uscita con il Basilea - oltre agli esordienti Elimoghale e Durmisi. Quest’ultimo, dal primo minuto, come unico terminale d’attacco. Il risultato? Una prova seria, di sacrificio e pulizia spalle alla porta, per aiutare i bianconeri a uscire dalla pressione dello Standard Liegi. «Ieri ho avuto l’onore di esordire con la Prima Squadra della Juventus - il commento di Durmisi sui propri canali social -. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sono davvero felice di questa opportunità, ma so che questo è solo l’inizio. Fino alla fine!».

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