Bolongo alla Juve, Inter beffata! Visite mediche e firma: tutto sul gigante classe 2010 © .

Se è vero che la Juve sta lavorando insistentemente per puntellare la rosa della prima squadra di Luciano Spalletti , l’aspetto dei giovani da far crescere nel vivaio rimane comunque tra quelli prioritari all'interno del club. Con Giovanni Carnevali la situazione non si è modificata, anzi, e proprio in quest’ottica arriva un gran colpo in prospettiva: i bianconeri hanno anticipato diversi top club europei assicurandosi il giovanissimo Tegra Bolongo .

Classe 2010, svizzero di origini congolesi, dopo la scadenza dell'accordo col Lausanne Sport sosterrà in queste ore le visite mediche con il club bianconero. Osserverà un periodo di prova alla Juve, in attesa di compiere 16 anni il prossimo settembre così da poter sottoscrivere un vero e proprio contratto . Sul calciatore c’erano diverse grandi società europee, ma negli scorsi mesi la più seria candidata per Bolongo era stata l’Inter , che sembrava ormai ad un passo dall'accogliere l’attaccante nel proprio settore giovanile. Con un sorpasso all’ultima curva, alla fine, è stata la Juventus ad arrivare al giovanissimo calciatore prima di tutti.

Caratteristiche tecniche

Attaccante dalla grande struttura fisica (alto 194 cm a neanche 16 anni), piede mancino, Bolongo è una punta moderna. Seppur non dotato di una straordinaria accelerazione, ha una grande tecnica palla al piede che gli consente non solo di saltare gli avversari con gran facilità, ma anche di concludere con presione chirurgica dalla media-lunga distanza. Davanti la porta, poi, si dimostra praticamente sempre implacabile. Molto abile, inoltre, nel gioco spalle alla porta: bravo nel divendere la sfera e ripartirla ai compagni.

La sua carriera

Arrivato al Lausanne Sport la scorsa estate, si è messo subito in mostra con il club, e non solo. Già convocato nell'U16 della Svizzera (con cui ha collezionato 2 presenze), Bolongo ha segnato 14 gol nella scorsa stagione nell'U16 Elite Svizzera. Il centravanti dovrebbe dunque essere aggregato, almeno inizialmente, alla Juventus U17. Tutto ciò in attesa di testarlo, fargli sottoscrivere il contratto e capire se si dimostrerà precoce al punto da poter anche compiere un balzo ulteriore all'interno del settore giovanile bianconero. Lavoro sulla prima squadra sì, ma senza dimenticare i giovani: la Juve mette a segno un altro colpo, Bolongo è ormai ad un passo.

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