Lutto per Spalletti, morta la mamma Ilva: dai ricordi da bambino ai vergognosi insulti

Sovigliana il paese in cui ha vissuto mamma Ilva, e di lei anche le persone più vicine a Luciano Spalletti ne hanno sempre parlato con grande affetto: "Da lei la tavola è sempre stata apparecchiata, a qualsiasi ora. È una donna straordinaria, ci legano tanti ricordi d'infanzia", dichiararono qualche mese fa. C'è chi Spalletti lo ha vissuto da vicino come compagno di squadra, e anche in quel caso la presenza di mamma Ilva.

L'aneddoto della lasagna

A parlarne Fabio Galante, ex difensore che con l'attuale tecnico della Juve ha condiviso l'esperienza ad Empoli, che in un'intervista rilasciata a Panini Sport Italia raccontò: "Spalletti era già un allenatore in campo, ma anche fuori dal campo. Ti spiegava, ti faceva capire cosa fare per giocare bene. Ho passato due anni praticamente sempre con lui, fu molto carino con me. Mi aiutò a prendere la patente: dallo stadio a casa sua mi faceva guidare il suo Mercedes bianco. Dormivo a casa sua, e la sua mamma Ilva, splendida, che ci faceva da mangiare. Un sabato eravamo in ritiro e Spallettone mi fa 'Fabio non mangiamo tanto perché andiamo a casa che la mi mamma ha preparato le lasagne, e se non le mangiamo si offende. Andiamo a casa, mangiamo le lasagne il sabato a pranzo. La domenica uno di noi due fa gol, non ricordo chi, comunque giochiamo entrambi bene. E quindi, secondo te? Ogni sabato lasagne!".