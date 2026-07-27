Lutto per Spalletti, morta la mamma Ilva: dai ricordi da bambino ai vergognosi insulti

Giornata di lutto in casa Juventus. Una tristissima notizia ha infatti colpito tutto il mondo bianconero, ed in particolare Luciano Spalletti. Nelle scorse ore infatti è venuta a mancare la mamma dell'allenatore toscano, Ilva. Una figura che il tecnico ha sempre raccontato come importantissima nella sua vita.
Juve in lutto: Spalletti, addio a mamma Ilva
Mamma Ilva aveva 93 anni, un legame fortissimo tra lei e Luciano. Lo stesso Spalletti in passato ha rimarcato l'importanza della figura materna nella sua vita. Ad esempio nella conferenza di settembre 2023, quando si presentò da Commissario Tecnico dell'Italia e raccontò commosso: "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo quando vado in panchina e spero di far rinascere quel sogno, tutti insieme, di poter portare questa bandiera a tutti i bambini. Ora questa favola è successa a me".
Il ricordo delle persone vicine
Sovigliana il paese in cui ha vissuto mamma Ilva, e di lei anche le persone più vicine a Luciano Spalletti ne hanno sempre parlato con grande affetto: "Da lei la tavola è sempre stata apparecchiata, a qualsiasi ora. È una donna straordinaria, ci legano tanti ricordi d'infanzia", dichiararono qualche mese fa. C'è chi Spalletti lo ha vissuto da vicino come compagno di squadra, e anche in quel caso la presenza di mamma Ilva.
L'aneddoto della lasagna
A parlarne Fabio Galante, ex difensore che con l'attuale tecnico della Juve ha condiviso l'esperienza ad Empoli, che in un'intervista rilasciata a Panini Sport Italia raccontò: "Spalletti era già un allenatore in campo, ma anche fuori dal campo. Ti spiegava, ti faceva capire cosa fare per giocare bene. Ho passato due anni praticamente sempre con lui, fu molto carino con me. Mi aiutò a prendere la patente: dallo stadio a casa sua mi faceva guidare il suo Mercedes bianco. Dormivo a casa sua, e la sua mamma Ilva, splendida, che ci faceva da mangiare. Un sabato eravamo in ritiro e Spallettone mi fa 'Fabio non mangiamo tanto perché andiamo a casa che la mi mamma ha preparato le lasagne, e se non le mangiamo si offende. Andiamo a casa, mangiamo le lasagne il sabato a pranzo. La domenica uno di noi due fa gol, non ricordo chi, comunque giochiamo entrambi bene. E quindi, secondo te? Ogni sabato lasagne!".
L'episodio degli insulti al Franchi
Tra i vari splendidi ricordi c'è purtroppo anche un aneddoto decisamente poco piacevole. Agosto 2022, la signora Ilva interviene pubblicamente dopo essere stata bersaglio di ripetuti insulti provenienti dagli spalti del Franchi durante la sfida tra Fiorentina e Napoli. "Hanno insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara", aveva dichiarato Spalletti, profondamente colpito da quanto accaduto. La signora Ilva, pur non essendo stata l'unica persona presa di mira dai cori offensivi, è diventata il simbolo di una situazione degenerata, che ha portato l'allenatore toscano a un acceso faccia a faccia con alcuni tifosi al termine dell'incontro.
E proprio Ilva a 'La Nazione' aveva poi dichiarato: "È stata una cosa brutta a prescindere e non ho intenzione di incontrare eventualmente il tifoso coinvolto. Poco conta se abbiano offeso questa volta noi, non si fa. Il calcio deve restare un divertimento, non una citrullata. Capisco la reazione di Luciano, si è sentito toccato nel profondo e ha reagito così. E pensare che è sempre stato un tifoso della Fiorentina, andava sempre allo stadio".
Giornata di lutto in casa Juventus. Una tristissima notizia ha infatti colpito tutto il mondo bianconero, ed in particolare Luciano Spalletti. Nelle scorse ore infatti è venuta a mancare la mamma dell'allenatore toscano, Ilva. Una figura che il tecnico ha sempre raccontato come importantissima nella sua vita.
Juve in lutto: Spalletti, addio a mamma Ilva
Mamma Ilva aveva 93 anni, un legame fortissimo tra lei e Luciano. Lo stesso Spalletti in passato ha rimarcato l'importanza della figura materna nella sua vita. Ad esempio nella conferenza di settembre 2023, quando si presentò da Commissario Tecnico dell'Italia e raccontò commosso: "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo quando vado in panchina e spero di far rinascere quel sogno, tutti insieme, di poter portare questa bandiera a tutti i bambini. Ora questa favola è successa a me".