Brambilla rinnova con la Juve Next Gen: "Un futuro da scrivere insieme", i dettagli

La Juventus continua a puntare sulla continuità per il progetto Next Gen e lo fa confermando Massimo Brambilla alla guida della formazione bianconera. Il club ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2028 , premiando il lavoro svolto negli ultimi anni. Una scelta che testimonia la piena fiducia nella sua capacità di valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel percorso di crescita. Brambilla rappresenta ormai una figura di riferimento all'interno del settore giovanile juventino, grazie ai risultati ottenuti e all'identità costruita con la squadra . Il nuovo accordo consolida un rapporto destinato a proseguire con obiettivi sempre più ambiziosi.

Il prolungamento del contratto conferma la volontà della Juventus di dare continuità a un progetto tecnico che ha portato risultati importanti. Brambilla , con oltre 150 presenze sulla panchina della Next Gen , è diventato uno dei tecnici più rappresentativi della storia della seconda squadra bianconera. Nel corso della sua esperienza ha saputo far crescere numerosi giovani, preparandoli al salto nel calcio professionistico e, in diversi casi, anche alla Prima Squadra.

Tra i momenti più significativi del suo percorso c'è anche la parentesi alla guida della formazione maggiore, culminata con il successo per 3-1 contro l'Udinese nel suo esordio in Serie A il 29 ottobre 2025. Un'esperienza che ha confermato la stima della società nei suoi confronti. Il rinnovo fino al 2028 rappresenta quindi una naturale conseguenza del lavoro svolto. La Juventus intende proseguire su questa strada, mantenendo Brambilla al centro del proprio progetto di sviluppo.

I risultati ottenuti e la crescita dei giovani bianconeri

L'ultima stagione ha confermato la qualità del lavoro portato avanti dall'allenatore lombardo. Sotto la sua gestione, la Juventus Next Gen ha raggiunto il miglior piazzamento della propria storia nella regular season di Serie C, chiudendo il campionato al quinto posto. Un risultato costruito attraverso continuità di rendimento, organizzazione tattica e grande spirito di squadra. Oltre agli aspetti legati alla classifica, il progetto ha continuato a perseguire il suo obiettivo principale: valorizzare i giovani calciatori e prepararli al salto nel calcio di alto livello. Molti dei talenti cresciuti sotto la guida di Brambilla hanno infatti conquistato l'esordio con la Prima Squadra, confermando l'efficacia del percorso di formazione. Il tecnico ha saputo coniugare competitività e sviluppo individuale, elementi fondamentali per la filosofia della Next Gen. Il rinnovo rappresenta quindi un riconoscimento per il lavoro svolto e una base solida su cui costruire le prossime stagioni.

Le parole di Brambilla dopo la firma

Dopo la firma sono arrivate anche le parole dell'allenatore, come riportate sul sito ufficiale del club: "Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con la Juventus. In questi anni si è creato un legame molto profondo con il Club, del quale condivido valori, ambizione e una forte attenzione alla crescita dei giovani. Ringrazio la società e il Direttore Chiellini per la fiducia e per la possibilità di continuare a contribuire allo sviluppo dei nostri talenti. Vedere tanti ragazzi conquistarsi l’opportunità di esordire e affermarsi in Prima Squadra rappresenta una grande soddisfazione e uno stimolo ulteriore a proseguire nel nostro percorso con ancora maggior entusiasmo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE