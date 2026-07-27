Alajbegovic, la Juve non molla! L'offerta al giocatore e al Bayer per battere il Chelsea

Kerim Alajbegović potrebbe essere uno dei giovani talenti più richiesti del mercato estivo. Il centrocampista offensivo bosniaco classe 2007 ha iniziato gli allenamenti con il Bayer Leverkusen, ma il suo futuro sembra lontano dalla Germania. Due grandi club europei hanno manifestato un forte interesse per il giocatore e sono pronti a contenderselo. Da una parte c’è il Chelsea guidato da Xabi Alonso, dall’altra la Juventus, alla ricerca di nuovi profili per il proprio progetto, e in passato seguito anche da Napoli e Roma in Italia. Il Bayer valuta la possibilità di una cessione importante, con una cifra destinata a superare i 35 milioni di euro.

Interesse per Alajbegović: il talento del Bayer può cambiare squadra Alajbegović è considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile del Bayer Leverkusen e ha da poco disputato i Mondiali con la Bosnia. Dopo aver completato la sua formazione in Germania, il classe 2007 ha vissuto la sua prima esperienza da professionista con il Salisburgo. Il ritorno alla base era stato programmato con l’idea di inserirlo stabilmente nella rosa della prossima stagione.

Il club tedesco aveva infatti pensato a lui come possibile titolare nel ruolo di centrocampista offensivo. Le sue qualità tecniche e il suo potenziale hanno però attirato l’attenzione di alcune big europee. Il Bayer sarebbe disposto a valutare una partenza nel caso arrivasse un’offerta ritenuta adeguata, come riportato dalla Bild. Il giocatore, intanto, ha già concluso i colloqui sulle prospettive sportive dei club interessati. Ora la decisione finale dipenderà dal progetto che riuscirà maggiormente a convincerlo.