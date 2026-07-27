Alajbegovic, la Juve non molla! L'offerta al giocatore e al Bayer per battere il Chelsea

Kerim Alajbegović potrebbe essere uno dei giovani talenti più richiesti del mercato estivo. Il centrocampista offensivo bosniaco classe 2007 ha iniziato gli allenamenti con il Bayer Leverkusen, ma il suo futuro sembra lontano dalla Germania. Due grandi club europei hanno manifestato un forte interesse per il giocatore e sono pronti a contenderselo. Da una parte c’è il Chelsea guidato da Xabi Alonso, dall’altra la Juventus, alla ricerca di nuovi profili per il proprio progetto, e in passato seguito anche da Napoli e Roma in Italia. Il Bayer valuta la possibilità di una cessione importante, con una cifra destinata a superare i 35 milioni di euro.
Interesse per Alajbegović: il talento del Bayer può cambiare squadra
Alajbegović è considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile del Bayer Leverkusen e ha da poco disputato i Mondiali con la Bosnia. Dopo aver completato la sua formazione in Germania, il classe 2007 ha vissuto la sua prima esperienza da professionista con il Salisburgo. Il ritorno alla base era stato programmato con l’idea di inserirlo stabilmente nella rosa della prossima stagione.
Il club tedesco aveva infatti pensato a lui come possibile titolare nel ruolo di centrocampista offensivo. Le sue qualità tecniche e il suo potenziale hanno però attirato l’attenzione di alcune big europee. Il Bayer sarebbe disposto a valutare una partenza nel caso arrivasse un’offerta ritenuta adeguata, come riportato dalla Bild. Il giocatore, intanto, ha già concluso i colloqui sulle prospettive sportive dei club interessati. Ora la decisione finale dipenderà dal progetto che riuscirà maggiormente a convincerlo.
Chelsea-Juve, sfida aperta per il futuro del giovane talento
La principale alternativa per Alajbegović porta in Premier League, dove il Chelsea ha mostrato un forte interesse. A guidare i Blues c’è Xabi Alonso, tecnico che conosce bene il Bayer dopo lo storico successo in Bundesliga del 2024. Il club inglese potrebbe proporre un percorso di crescita con un possibile prestito annuale in una squadra impegnata almeno in Europa League. Questa soluzione permetterebbe al giovane di accumulare esperienza ad alto livello senza bruciare le tappe.
La Juventus, invece, punta su un argomento diverso: la possibilità di garantirgli un ruolo da protagonista immediato. Il club bianconero sarebbe pronto a inserirlo direttamente nelle rotazioni principali della squadra. La prospettiva di giocare con continuità in Serie A rappresenta un elemento molto allettante per il ragazzo. La scelta finale sarà quindi legata soprattutto al progetto tecnico più convincente.
I dettagli economici: il Bayer attende un’offerta da oltre 35 milioni
Dal punto di vista finanziario, la soluzione Chelsea sarebbe quella più vantaggiosa per il Bayer Leverkusen. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro, compresi eventuali bonus. La Juventus ha però rilanciato e migliorato la propria proposta iniziale. L’offerta bianconera, considerando tutti gli incentivi previsti, dovrebbe superare quota 35 milioni di euro. Un aspetto importante è che l'intermediario è Pjanic, l'ex centrocampisa bianconero segue da vicino lo sviluppo del classe 2007 e già qualche mese fa ne aveva parlato con Massara (ai tempi alla Roma ma in procinto di lasciare). Per il Bayer si tratterebbe di un’importante plusvalenza per un giocatore cresciuto nel proprio vivaio.
Kerim Alajbegović potrebbe essere uno dei giovani talenti più richiesti del mercato estivo. Il centrocampista offensivo bosniaco classe 2007 ha iniziato gli allenamenti con il Bayer Leverkusen, ma il suo futuro sembra lontano dalla Germania. Due grandi club europei hanno manifestato un forte interesse per il giocatore e sono pronti a contenderselo. Da una parte c’è il Chelsea guidato da Xabi Alonso, dall’altra la Juventus, alla ricerca di nuovi profili per il proprio progetto, e in passato seguito anche da Napoli e Roma in Italia. Il Bayer valuta la possibilità di una cessione importante, con una cifra destinata a superare i 35 milioni di euro.
Interesse per Alajbegović: il talento del Bayer può cambiare squadra
Alajbegović è considerato uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile del Bayer Leverkusen e ha da poco disputato i Mondiali con la Bosnia. Dopo aver completato la sua formazione in Germania, il classe 2007 ha vissuto la sua prima esperienza da professionista con il Salisburgo. Il ritorno alla base era stato programmato con l’idea di inserirlo stabilmente nella rosa della prossima stagione.
Il club tedesco aveva infatti pensato a lui come possibile titolare nel ruolo di centrocampista offensivo. Le sue qualità tecniche e il suo potenziale hanno però attirato l’attenzione di alcune big europee. Il Bayer sarebbe disposto a valutare una partenza nel caso arrivasse un’offerta ritenuta adeguata, come riportato dalla Bild. Il giocatore, intanto, ha già concluso i colloqui sulle prospettive sportive dei club interessati. Ora la decisione finale dipenderà dal progetto che riuscirà maggiormente a convincerlo.