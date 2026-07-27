Brahim Diaz alla Massara, il punto su Kolo, minaccia centrale: le ultime sul mercato Juve

Giornata caldissima per l'Italia. Dopo il mancato affondo per Andrea Pirlo, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, 16 giorni dopo le rispettive nomine. Adesso il presidente federale Giovanni Malagò punta Roberto Mancini per il ruolo di commissario tecnico (LA CRONISTORIA DEL CAOS AZZURRO). Oltre alla Nazionale Italiana, nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Nono solo i profili noti per l'attacco: i bianconeri hanno puntato Kerim Alajbegović, ma devono guardarsi alle spalle per l'inserimento del Como per un altro Lucumí e dell'offensiva Inter per Stones. E sullo sfondo rimangono le condizioni di Thuram e Yildiz, oltre al nome di Kessie per il centrocampo.
Settimana chiave per l'attaccante
La settimana appena iniziata potrebbe essere importante per il mercato in entrata, soprattutto sul fronte attaccante e in particolar modo di Randal Kolo Muani. La telenovela si avvia alla conclusione. La Juventus e il PSG stanno definendo l'intesa per arrivare alla fumata bianca. Luciano Spalletti aspetta un attaccante entro domenica, per averlo nel corso della tournée internazionale.
Il francese rimane il primo obiettivo per l'attacco e c'è la fiducia per chiudere in prestito oneroso con obbligo condizionato per una cifra che sforerà i 40 milioni di euro. E, nelle idee di Spalletti, poi si punterà su un attaccante più d'area di rigore. Rimane sempre vivo il nome di Mateo Pellegrino del Parma.
Inserimento Como per Lucumí
Tra i diversi obiettivi per la difesa della Juventus, c'è anche Jhon Lucumí. Il calciatore del Bologna, reduce dal Mondiale, vuole lasciare la squadra di Domenico Tedesco e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Torino. I bianconeri ci hanno provato a fine giugno (ma i rossoblù volevano una cifra che si avvicinasse alla clausola rescissoria di 28 milioni). Adesso, la clausola è scaduta e chi vuole Lucumí deve trattare col Bologna. Viste le difficoltà per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea, il Como si è inserito per il classe 1998 e lo punta per rinforzare la squadra di Cesc Fabregas. Il colombiano è legato al Bologna da un contratto fino al 30 giugno 2027 e ora ha una valutazione di 25 milioni.
Duello Juve-Inter per Stones
È in corso un derby di mercato: Juventus e Inter puntano John Stones. Anche l'inglese è reduce da un buon Mondiale e ora è svincolato. I bianconeri si sono inseriti, avviando contatti con l'entourage dell'ex Manchester City. Sfumato Chalobah e viste le alte richieste per Romero, i nerazzurri hanno messo sul tavolo un contratto biennale per Stones, anche per anticipare la folta concorrenza. Sul classe 1994 ci sono anche diversi club di Premier League, che lo hanno messo nel mirino dopo i 19 titoli vinti con i Citizens per portare leadership e personalità.
Cambiano gli scenari per Brahim Diaz?
Con l'arrivo di Yan Diomande, che verrà strappato al Lipsia per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, il Real Madrid potrebbe essere mettere sul mercato Brahim Diaz. L'ex Milan è sempre un obiettivo di mercato della Juventus che ha il placet di Spalletti. Si potrebbe studiare un'operazione "alla Massara": prestito biennale secco, senza opzione di riscatto, con l'eventuale acquisto valutato successivamente. Il dirigente bianconero lo aveva portato così in Italia ai tempi del Milan. Aprile e Pirisi sottolineano che il prestito secco del trequartista marocchino è una pista da lasciare sempre aperta fino al primo settembre.
Il 'problema'-Kessie
A centrocampo, il grande obiettivo è Franck Kessie. L'ivoriano è attualmente svincolato e vorrebbe trasferirsi alla Juventus. Come sottolineano nella puntata odierna di 'Aperimercato', il problema non sarebbe di natura economica, ma legato alle tempistiche. Le priorità dei bianconeri adesso sono altre e devono prima liberarsi dei calciatori in esubero in mezzo al campo prima di poter affondare per il classe 1996. Una volta ceduti almeno due centrocampisti, la Juventus potrebbe affondare per Franck Kessie. Una situazione che potrebbe anche spingere altre squadre a inserirsi, con la Roma che rimane sullo sfondo.
Le condizioni di Thuram e Yildiz
"Vanno valutati bene: se possono avere un po’ di minutaggio nelle amichevoli allora sì, anche perché allenarsi da soli è diverso da farlo con il resto dei compagni. Vedo che stanno migliorando: Thuram mi dice ogni giorno che si sente meglio, Yildiz ha detto che solo in fondo agli ultimi due allenamenti ha sentito un pochettino di dolore, ma sembra quasi svanito tutto. Possiamo metterli a posto, ma forse il francese ha bisogno di più tempo", aveva detto Luciano Spalletti dopo l'amichevole vinta contro lo Standard Liegi.
In conclusione, Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi hanno parlato delle condizioni fisiche di Khephren Thuram e Kenan Yildiz. Il francese si trascina la sindrome femoro-rotulea e c'è grande prudenza. La Juventus potrebbe rimandare il rientro in gruppo a dopo ferragosto. Per il turco ci sarà una gestione molto oculata nelle amichevoli per preservarlo e recuperarlo dalla tendinopatia. In giornata ha svolto terapie al J|Medical e anche in questo caso c'è prudenza, ma l'impressione è che si continuerà con la terapia conservativa, scongiurando l'operazione.
Giornata caldissima per l'Italia. Dopo il mancato affondo per Andrea Pirlo, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, 16 giorni dopo le rispettive nomine. Adesso il presidente federale Giovanni Malagò punta Roberto Mancini per il ruolo di commissario tecnico (LA CRONISTORIA DEL CAOS AZZURRO). Oltre alla Nazionale Italiana, nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Nono solo i profili noti per l'attacco: i bianconeri hanno puntato Kerim Alajbegović, ma devono guardarsi alle spalle per l'inserimento del Como per un altro Lucumí e dell'offensiva Inter per Stones. E sullo sfondo rimangono le condizioni di Thuram e Yildiz, oltre al nome di Kessie per il centrocampo.
Settimana chiave per l'attaccante
La settimana appena iniziata potrebbe essere importante per il mercato in entrata, soprattutto sul fronte attaccante e in particolar modo di Randal Kolo Muani. La telenovela si avvia alla conclusione. La Juventus e il PSG stanno definendo l'intesa per arrivare alla fumata bianca. Luciano Spalletti aspetta un attaccante entro domenica, per averlo nel corso della tournée internazionale.
Il francese rimane il primo obiettivo per l'attacco e c'è la fiducia per chiudere in prestito oneroso con obbligo condizionato per una cifra che sforerà i 40 milioni di euro. E, nelle idee di Spalletti, poi si punterà su un attaccante più d'area di rigore. Rimane sempre vivo il nome di Mateo Pellegrino del Parma.