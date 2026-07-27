Brahim Diaz alla Massara, il punto su Kolo, minaccia centrale: le ultime sul mercato Juve

Tra i diversi obiettivi per la difesa della Juventus , c'è anche Jhon Lucumí . Il calciatore del Bologna, reduce dal Mondiale, vuole lasciare la squadra di Domenico Tedesco e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Torino. I bianconeri ci hanno provato a fine giugno (ma i rossoblù volevano una cifra che si avvicinasse alla clausola rescissoria di 28 milioni). Adesso, la clausola è scaduta e chi vuole Lucumí deve trattare col Bologna. Viste le difficoltà per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea , il Como si è inserito per il classe 1998 e lo punta per rinforzare la squadra di Cesc Fabregas. Il colombiano è legato al Bologna da un contratto fino al 30 giugno 2027 e ora ha una valutazione di 25 milioni.

Duello Juve-Inter per Stones

È in corso un derby di mercato: Juventus e Inter puntano John Stones. Anche l'inglese è reduce da un buon Mondiale e ora è svincolato. I bianconeri si sono inseriti, avviando contatti con l'entourage dell'ex Manchester City. Sfumato Chalobah e viste le alte richieste per Romero, i nerazzurri hanno messo sul tavolo un contratto biennale per Stones, anche per anticipare la folta concorrenza. Sul classe 1994 ci sono anche diversi club di Premier League, che lo hanno messo nel mirino dopo i 19 titoli vinti con i Citizens per portare leadership e personalità.