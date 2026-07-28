David-Juve, si riparte: visite e poi in campo con Spalletti. Miretti al J Medical

La Juventus continua a prepararsi in vista dell'inizio della nuova stagione con un programma di lavoro intenso alla Continassa. Sotto la guida di Spalletti, il gruppo sta alternando sedute atletiche, esercitazioni tattiche e controlli medici per arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. Lo staff bianconero monitora quotidianamente lo stato di forma di ogni calciatore, così da gestire al meglio i carichi di lavoro. Nella giornata odierna è rientrato dopo gli impegni al Mondiale col Canada anche David, mentre Miretti è andato al JMedical.

Rientro al JTC per David Jonathan David ha fatto ritorno alla Continassa dopo il periodo di vacanza, iniziando ufficialmente il proprio percorso con il resto della squadra. L'attaccante canadese si è recato al JMedical per sostenere le consuete visite mediche previste al rientro dei calciatori. Terminato l'iter sanitario, il centravanti può concentrarsi al lavoro sul campo insieme ai compagni per ritrovare la miglior condizione. Nelle prossime settimane aumenteranno progressivamente i carichi di lavoro, con l'obiettivo di arrivare pronto all'esordio stagionale. Al momento il canadese rappresenta l'unico riferimento offensivo a disposizione del tecnico, in attesa di rinforzi dal mercato (Kolo Muani su tutti) e del rientro dall'infortunio di Ekhator.

Miretti al JMedical: il motivo dei controlli Diversa la situazione che riguarda Miretti, protagonista di una visita al JMedical al termine della seduta di allenamento. Il centrocampista ha infatti lavorato con il gruppo prima di raggiungere il centro medico per alcuni accertamenti già previsti dallo staff sanitario. Non si tratta di verifiche legate a particolari problemi fisici, ma di controlli inseriti nella normale gestione della preparazione estiva. Juventus Calciomercato Juve, tutti gli obiettivi ruolo per ruolo: la maxi lista dai sogni alle sorprese Durante questa fase della stagione, infatti, i monitoraggi sono frequenti per valutare la risposta dei giocatori ai carichi di lavoro. L'obiettivo è prevenire eventuali fastidi muscolari e ridurre al minimo il rischio di infortuni. Lo staff medico della Juve segue ogni componente della rosa per programmare allenamenti sempre più mirati. Nei prossimi giorni Miretti continuerà il proprio percorso di preparazione insieme ai compagni. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE