La Juventus saluta Lorenzo Villa , che lascia definitivamente il club bianconero per iniziare una nuova esperienza con il Sion . Il difensore centrale classe 2003 proseguirà la propria carriera nel campionato svizzero dopo il trasferimento a titolo definitivo. Si chiude così il percorso del giovane difensore con la Juventus Next Gen, formazione con cui ha avuto modo di mettere in mostra le proprie qualità. Per Villa si tratta di un nuovo capitolo professionale, dopo le esperienze maturate tra Serie C e Serie B. Oltre a lui i bianconeri comunicano la cessione di Bassino dopo il rinnovo di contratto.

Lorenzo Villa era approdato alla Juventus nel gennaio 2025, dopo essersi distinto con la maglia del Pineto nel Girone B di Serie C. Fin dal suo arrivo aveva portato in dote esperienza, affidabilità e presenza fisica, caratteristiche che gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo importante all'interno della Juventus Next Gen. Nel corso della sua permanenza a Torino ha contribuito al cammino della squadra, offrendo solidità al reparto arretrato e mettendo sempre il collettivo al primo posto. Nella stagione 2025/26 ha poi vissuto un'esperienza in prestito al Padova, in Serie B, continuando il proprio percorso di crescita in un campionato di livello superiore. Ora per il difensore si aprono le porte del Sion, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con una nuova realtà calcistica e con il campionato svizzero.

Il comunicato Juve su Villa

Di seguito il comunicato della Juve sulla cessione di Villa: "Le strade della Juventus e di Lorenzo Villa si separano. Il difensore centrale, classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al Sion, dopo aver vestito la maglia della Juventus Next Gen. Arrivato in bianconero nel gennaio 2025 dopo l'esperienza al Pineto, Villa aveva portato con sé un importante bagaglio maturato tra i professionisti nel Girone B di Serie C. Con la Juventus Next Gen ha messo a disposizione della squadra fisicità e solidità difensiva, contribuendo al percorso del gruppo nel corso della sua permanenza a Torino. Durante la scorsa stagione, 2025/26, Lorenzo ha giocato in prestito al Padova in Serie B e ora per lui si apre una nuova avventura nel campionato svizzero con la maglia del Sion. In bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera, Lorenzo!".

Bassino, rinnovo e cessione: la nota

Anche il comunicato su Alessandro Bassino che "rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028 e, contestualmente, si trasferisce in prestito alla Folgore Caratese per la stagione 2026/2027. Difensore classe 2006, Bassino è entrato stabilmente a far parte della formazione Under 20 bianconera nell'estate del 2023, collezionando oltre cinquanta presenze tra tutte le competizioni e indossando in numerose occasioni la fascia da capitano. Nel suo percorso ha avuto modo di debuttare anche con la Juventus Next Gen, raccogliendo due presenze nella stagione 2023/2024 tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nella seconda parte della scorsa stagione ha vissuto la sua prima esperienza continuativa nel calcio professionistico con la maglia dell'Audace Cerignola. Ora è pronto per una nuova tappa del suo percorso di crescita: nella stagione 2026/2027 vestirà la maglia della Folgore Caratese. In bocca al lupo, Alessandro!".

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