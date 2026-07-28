Openda al Lione, ufficiale: la Juve incassa subito, le cifre del prestito

Lois Openda saluta la Juventus e si prepara a una nuova esperienza in Ligue 1. L'attaccante belga giocherà la prossima stagione con la maglia del Lione , che lo ha acquisito con la formula del prestito oneroso. Dopo un solo anno in bianconero, e due gol all'atttivo, il centravanti cambia nuovamente campionato, aggiungendo un'altra tappa al suo percorso internazionale. Il trasferimento rappresenta un'opportunità per trovare maggiore continuità e rilanciarsi in Francia, torneo che conosce già molto bene avendo giocato nel Lens.

Classe 2000, Openda lascia Torino dopo aver disputato una stagione non proprio esaltante con la Juventus , durante la quale ha collezionato 34 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il suo contributo in zona offensiva è stato di due reti, messe a segno contro Roma e Bodo/Glimt.

Prima dell'approdo in Italia aveva già maturato esperienze nei campionati di Belgio, Olanda, Francia e Germania, costruendo un percorso ricco di tappe internazionali. Il ritorno in Ligue 1 rappresenta quindi un contesto nel quale proverà a ritrovare continuità e rendimento. Il Lione punta sulle sue qualità offensive per rinforzare il reparto d'attacco in vista della nuova stagione.

I dettagli dell'operazione tra Juventus e Lione

La Juventus ha ufficializzato l'accordo raggiunto con il Lione per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive di Openda. Il trasferimento sarà valido fino al 30 giugno 2027, consentendo al calciatore di disputare l'intera stagione 2026/27 con il club francese. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso. Nelle casse della società bianconera entreranno infatti 3,5 milioni di euro come corrispettivo per la cessione temporanea del giocatore. Il tutto viene ufficializzato dal club bianconero mentre i francesi lo hanno presentato con un video particolare sui social con Lois impegnato a suonare il pianoforte e la scritta: "A Lione per un nuovo inizio".

Il comunicato della Juve

Di seguito la nota del club bianconero: "È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all’Olympique Lyonnais: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. L’attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt. Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!"

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