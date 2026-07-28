Kolo Muani alla Juve, si chiude ora! Sorloth o Pellegrino e il vantaggio chiave per Alajbegovic

L'Italia trova subito il nuovo progetto, dopo il caos successo tra Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, e ad annunciarlo è lo stesso Malagò: "Mancini nuovo ct e Ranieri direttore tecnico" ma ci sarà anche l'aggiunta di un terzo soggetto che avrà il compito di occuparsi della filiera azzurra partendo dalle giovanili assieme a Viscidi. Oltre alla Nazionale Italiana, nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Il tema centrale trattato da Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile è quello dell'attacco con Kolo Muani sempre più vicino al club bianconero. L'attaccante e non solo perché i nomi per il mercato sono diversi.