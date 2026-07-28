Kolo Muani alla Juve, si chiude ora! Sorloth o Pellegrino e il vantaggio chiave per Alajbegovic

L'Italia trova subito il nuovo progetto, dopo il caos successo tra Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, e ad annunciarlo è lo stesso Malagò: "Mancini nuovo ct e Ranieri direttore tecnico" ma ci sarà anche l'aggiunta di un terzo soggetto che avrà il compito di occuparsi della filiera azzurra partendo dalle giovanili assieme a Viscidi. Oltre alla Nazionale Italiana, nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Il tema centrale trattato da Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile è quello dell'attacco con Kolo Muani sempre più vicino al club bianconero. L'attaccante e non solo perché i nomi per il mercato sono diversi.
Kolo Muani, la Juve accelera: la situazione
Ore molto calde per Kolo Muani o comunque per l'attacco della Juve che tra domani e dopo domani potrebbe avere il nuovo attaccante. E proprio il francese è a centimetri dal ritorno in bianconero.
Ovviamente l'arrivo del centravanti del Psg non esclude altri eventuali innesti nello stesso reparto per Spalletti: Sorloth e Pellegrino non sono complementari avendo caratteristiche simili, ma uno dei due potrebbe essere in aggiunta a quello di Kolo Muani. Una situazione da monitorare è quella di Vlahovic, da tenere lì visto che il serbo non ha ancora trovato l'accordo con nessun'altra squadra.
Pellegrino-Juve e la trattativa con Suzuki e il Parma
Per quanto riguarda la situazione Pellegrino, invece, c'è da continuare a monitorare il mercato del Parma. Il club emiliano sta lavorando alle uscite per poi acquistare giocatori utili per rinforzare la squadra e in questo senso c'è da monitorare la situazione di Suzuki. Il portiere giapponese è nella lista della Juve, ma anche del Psg e dovrebbe presto lasciare i Ducali. Con la sua uscita, a quel punto i gialloblù potrebbero andare a chiudere altri colpi tra cui anche un possibile sostituto di Pellegrino. La Juve propone un prestito con diritto di riscatto per l'attaccante argentino, situazione tutta da monitorare.
Alajbegovic non è una priorità
Alajbegovic è un nome su cui la Juve è interessata. Si è mossa tardi rispetto ad altri club italiani come Napoli, Atalanta e Roma con Massara. Lo stesso dirigente arrivato poi in bianconero ed è lui ad averlo proposto alla Vecchia Signora, attenzione anche al ruolo di Pjanic intermediario proprio del classe 2007 e in buoni rapporti con la Juve. Oltre a questo c'è la concorrenza del Chelsea, pronta a mettere sul piatto 35 milioni ma con Xabi Alonso che non gli darebbe garanzie di giocare titolare. Al momento, però, il bosniaco non è la priorità per i bianconeri che stanno a tutti i costi focalizzando le forze sull'attaccante centrale.
Il Liverpool segue Conceicao
Il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni per Conceicao. Una notizia rimbalzata dall'Inghilterra. L'esterno portoghese è importante nel ruolo in cui viene utilizzato da Spalletti e andarlo a sostituire in corsa non è certo facile. Dal canto suo la Juve una cessione importante dovrà farla. Il discorso va anche su Thuram che non dovesse partire per la tournée allora sarebbe l'indiziato numero uno per una sua eventuale cessione per rimpinguare le casse bianconere. Difficile una cessione di David che guadagna 6 milioni netti a stagione e diventa difficile piazzarlo, l'alternativa è valutare una cessione in stile Openda. La Juve è comunque in ritardo sul mercato e anche la situazione Stones non è arrivata a dama perché la società prima deve cedere e l'Inter ha anticipato la concorrenza.
Lucumì e l'idea Zirkzee
Questione difensore: c'è il nome di Lucumì, cercato anche dal Como. Ma il colombiano sarebbe intrigato di un percorso alla Juve, ma c'è da capire quanto il club bianconero sia disposta a investirci. Al momento è in stand by proprio per quanto detto prima, ovvero prima le cessioni. Tornando all'attacco si è fatto il nome di Zirkzee: un'opportunità di mercato in prestito con un eventuale riscatto a 35 milioni. Un potenziale secondo slot nelle idee della Juve. L'agente lo sta proponendo a mezza Italia perché vuole lasciare la Premier League e tornare a giocare con continuità. È l'alternativa di Kean per il Como... Spalletti in ogni caso vuole un centravani di peso, titolare e quindi Kolo Muani rappresenta il nome.
L'ingaggio di Kessie
Kessie resta il primo nome nella lista di Carnevali e Massara per il centrocampo della Juve. Ha un ingaggio importante e dunque c'è da lavorare in questo senso per capire a quanto andrà l'affare. Ci sono tanti nomi in rosa soprattutto in mezzo al campo e tanti esuberi, quindi andranno piazzati prima loro e poi si penserà a rinforzare la rosa. Prima della tournée difficile arrivino altri giocatori oltre all'attaccante, anche il portiere è difficile.
Douglas Luiz e gli esuberi Juve
A seguire è Nicolò Schira a parlare del mercato e indirettamente anche di Juve: il nome è quello di Pellegrino perché sull'attaccante ci sarebbe la Fiorentina soprattutto dovesse cedere Kean. Dunque una possibile concorrente dei bianconeri nella corsa al bomber del Parma. Discorso aperto anche per la cessione di Joao Mario alla Fiorentina, oltre a Nico Gonzalez che piace sempre all'Atletico Madrid. Il giornalista ha parlato anche di Douglas Luiz che la Juve valuta 20/25 milioni e potrebbe andare in prestito con diritto di riscatto, qualche interesse da Francia e Germania c'è ma non ancora così calda.
Il brasiliano vuole comunque provare a riconquistare la Juve ma nelle prime amichevoli non sono state scintillanti. Arthur andrà via e anche Rugani ha avuuto un paio di proposte, come il Monza. Per Miretti la Juve chiede 12-13 milioni ed è questo a frenare un po' l'interesse dei vari club. Su Cabal c'è il sondaggio del Besiktas mentre Koopmeiners non ha mai avuto offerte concrete.
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L'Italia trova subito il nuovo progetto, dopo il caos successo tra Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, e ad annunciarlo è lo stesso Malagò: "Mancini nuovo ct e Ranieri direttore tecnico" ma ci sarà anche l'aggiunta di un terzo soggetto che avrà il compito di occuparsi della filiera azzurra partendo dalle giovanili assieme a Viscidi. Oltre alla Nazionale Italiana, nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, si è parlato anche nel mercato della Juventus. Il tema centrale trattato da Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile è quello dell'attacco con Kolo Muani sempre più vicino al club bianconero. L'attaccante e non solo perché i nomi per il mercato sono diversi.
Kolo Muani, la Juve accelera: la situazione
Ore molto calde per Kolo Muani o comunque per l'attacco della Juve che tra domani e dopo domani potrebbe avere il nuovo attaccante. E proprio il francese è a centimetri dal ritorno in bianconero.
Ovviamente l'arrivo del centravanti del Psg non esclude altri eventuali innesti nello stesso reparto per Spalletti: Sorloth e Pellegrino non sono complementari avendo caratteristiche simili, ma uno dei due potrebbe essere in aggiunta a quello di Kolo Muani. Una situazione da monitorare è quella di Vlahovic, da tenere lì visto che il serbo non ha ancora trovato l'accordo con nessun'altra squadra.