Kolo Muani, dentro o fuori: il tempo è quasi scaduto. La Juve tenta anche la carta del… 9 e mezzo

TORINO - La Juventus deve chiudere entro oggi Randal Kolo Muani se vuole riuscire a portarlo in tournée. I tempi sono questi, l’ultimo aiuto è arrivato pure da Lois Openda, ormai ufficialmente un giocatore del Lione. Ma oltre non ha intenzione di andare, se non per cominciare più concretamente a valutare le alternative. Anche ieri, alla Continassa, la fiducia era alta e nemmeno le più recenti resistenze del Psg hanno tradito le intenzioni dei bianconeri. Vogliono chiudere per Kolo, vogliono farlo subito, perché regalare la punta titolare a Spalletti è troppo importante. E perché non sarebbe vera Juve se, oltre al viaggio dall’altra parte del mondo, non si dovesse riuscire a sfruttare quel tempo per riorganizzare la squadra, per darle una certezza in avanti.

L'accordo con Kolo Muani e la trattativa con il Psg Da cosa si riparte: dall’accordo, sigillato, tra bianconeri e calciatore. Cinque stagioni, cinque milioni all’anno, tutta la voglia dimostrata a più riprese da Muani di tornare a vestire la maglia bianconera. Non ha mai ceduto ad altre tentazioni, l’attaccante. Non ha mai realmente valutato altre opzioni: non ne aveva bisogno, almeno fino a questo punto della trattativa. Randal è andato dritto per la sua strada, l’ha fatto anche con il Paris, con cui i rapporti sono ai minimi termini: si sta allenando con l’Under 19, non è mai stato preso in considerazione da Luis Enrique, ha chiesto la cessione e ha posto un veto, legandolo al desiderio di tornare a Torino. Il Psg ha preso atto e ha fatto un prezzo, condizionato anche dalla cessione monstre di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro. Inevitabilmente, il costo di Kolo si è gonfiato.

Juventus Calciomercato Juve, tutti gli obiettivi ruolo per ruolo: la maxi lista dai sogni alle sorprese Inevitabilmente, sono ricominciati i problemi di comprensione con i bianconeri, che in piena era Comolli (per quanto in fase calante) si erano spinti fino a 52 milioni più 8 di bonus. Durissima, ripartire da lì. In qualche modo, complici gli ottimi rapporti con Campos, Carnevali ha rimesso in piedi i discorsi, fino ad arrivare a un passo dalla definizione grazie alla partenza in prestito, l’aggiunta di nuovi bonus - porteranno probabilmente il prezzo finale intorno a quota 50 milioni- e magari una percentuale sulla rivendita. Fino ad arrivare al giorno del dentro o fuori. Che è oggi.