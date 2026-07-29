Di Gregorio, la Premier ci prova! Blitz per l’addio Juve: c'è anche l'idea per incastrare Dibu

Eppur si muove. Piano ma si muove. Senza scomodare la teoria eliocentrica di Galileo Galilei possiamo però tranquillamente affermare che inizia a prendere forma il mercato intorno al portiere Michele Di Gregorio. Il numero sedici bianconero è valutato intorno ai 15 milioni di euro dalla Juventus, che però potrebbe anche accettare la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato allo scattare di determinate condizioni. Vedremo. In tal senso nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato in Inghilterra l’agente Carlo Alberto Belloni, procuratore dell’Uomo Di Gre, come è soprannominato il portiere di Corsico.
Di Gregorio e l'addio alla Juve
Un blitz per nulla casuale, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui è aperto il mercato. Proprio da Oltremanica, infatti, può arrivare l’offerta giusta sia per la Juventus sia per l’estremo difensore bianconero.
Anche perché in Italia porte di livello disponibili non ce ne sono (poteva aprirsi uno scenario legato all’Atalanta, qualora si fosse trasferito altrove Marco Carnesecchi). Tradotto: Di Gregorio - in caso di partenza dalla Continassa - dovrà andare per forza all’estero.
Premier, Di Gregorio apre
Scenario questo in passato sempre scartato è rifiutato dal classe 1997, che due anni fa declinò le avance del Liverpool. Stavolta però le cose appaiono totalmente cambiate e proprio il portiere sembra aperto e propenso dinanzi alla possibilità di giocarsi le proprie chance in Premier League, ovvero in quello che ormai è considerato il campionato più importante al mondo.
In Inghilterra ci sono 5-6 club che stanno cercando il portiere e un paio di situazioni possono prendere quota. Ad esempio qualche giorno fa l’agente Arturo Canales aveva proposto a Carnevali e Massara il suo assistito Kepa Arrizabalaga, coi Guinness disposto pure allo scambio con Di Gre. Niente da fare. Alla dirigenza bianconera lo spagnolo non alletta particolarmente.
Spalletti aspetta il sostituto di Di Gregorio
Intanto però Belloni è al lavoro per trovare la soluzione migliore per Di Gregorio, che nel frattempo sta giocando tutte le amichevoli, alternandosi con Perin. Tradotto: Luciano Spalletti ci punta ancora e vuole un big per sostituirlo. Non è un mistero che il tecnico di Certaldo aspetti a braccia aperte il Dibu Martinez. E chissà che proprio Di Gregorio non possa diventare un’idea per il club allenato da Emery, che dovrebbe poi sostituire il campione argentino e ha visto sfumare Trafford (andato al Leeds per 50 milioni); mentre su Suzuki (nel mirino pure della Juve) si registra l’irruzione sulla scena del Psg.
Eppur si muove. Piano ma si muove. Senza scomodare la teoria eliocentrica di Galileo Galilei possiamo però tranquillamente affermare che inizia a prendere forma il mercato intorno al portiere Michele Di Gregorio. Il numero sedici bianconero è valutato intorno ai 15 milioni di euro dalla Juventus, che però potrebbe anche accettare la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato allo scattare di determinate condizioni. Vedremo. In tal senso nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato in Inghilterra l’agente Carlo Alberto Belloni, procuratore dell’Uomo Di Gre, come è soprannominato il portiere di Corsico.
Di Gregorio e l'addio alla Juve
Un blitz per nulla casuale, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui è aperto il mercato. Proprio da Oltremanica, infatti, può arrivare l’offerta giusta sia per la Juventus sia per l’estremo difensore bianconero.
Anche perché in Italia porte di livello disponibili non ce ne sono (poteva aprirsi uno scenario legato all’Atalanta, qualora si fosse trasferito altrove Marco Carnesecchi). Tradotto: Di Gregorio - in caso di partenza dalla Continassa - dovrà andare per forza all’estero.