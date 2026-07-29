Di Gregorio, la Premier ci prova! Blitz per l’addio Juve: c'è anche l'idea per incastrare Dibu

Spalletti aspetta il sostituto di Di Gregorio

Intanto però Belloni è al lavoro per trovare la soluzione migliore per Di Gregorio, che nel frattempo sta giocando tutte le amichevoli, alternandosi con Perin. Tradotto: Luciano Spalletti ci punta ancora e vuole un big per sostituirlo. Non è un mistero che il tecnico di Certaldo aspetti a braccia aperte il Dibu Martinez. E chissà che proprio Di Gregorio non possa diventare un’idea per il club allenato da Emery, che dovrebbe poi sostituire il campione argentino e ha visto sfumare Trafford (andato al Leeds per 50 milioni); mentre su Suzuki (nel mirino pure della Juve) si registra l’irruzione sulla scena del Psg.