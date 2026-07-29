Sorloth, in Spagna sono sicuri: futuro deciso! La posizione dell'Atletico e la volontà di Simeone

Da uomo mercato a punto fermo: in Spagna sono sicuri, Alexander Sorloth dovrebbe rimanere all'Atletico Madrid. Dopo il lungo corteggiamento della Juventus, che poi ha virato con decisione su Randal Kolo Muani, l'attaccante norvegese e i colchoneros avrebbero deciso di continuare insieme anche nella prossima stagione, con Diego Pablo Simeone che sarebbe felice di confermarlo in rosa dopo l'addio di Antoine Griezmann volato all'Orlando City dallo scorso primo luglio.

Sorloth rimarrà in Spagna Il Mondiale è stato uno spartiacque. Prima della Coppa del Mondo, la Juventus si era mossa, raggiungendo anche l'intesa economica con Alexander Sorloth. Mancava, però, quella con l'Atletico Madrid. I colchoneros non si sono mai mossi dalla valutazione che facevano del trentenne: 40 milioni di euro. Dopo la kermesse opaca del norvegese, che da esterno offensivo ha giocato cinque partite prima dell'eliminazione senza trovare nessuna rete, i bianconeri hanno puntato Kolo Muani. E adesso, secondo quanto riportato da Marca, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di confermarlo in rosa.

Juventus Calciomercato Juve, tutti gli obiettivi ruolo per ruolo: la maxi lista dai sogni alle sorprese Decisivo il Cholo Simeone Un ruolo chiave lo avrebbe svolto Diego Pablo Simeone. L'allenatore argentino considera Alexander Sorloth importante e funzionale, potendolo alternare ai titolari e avendo una carta da giocarsi anche a partita in corso. Un lusso avere in panchina un calciatore che ha numeri importanti, avendo segnato 20 gol nella passata stagione quasi sempre da subentrato tra tutte le competizioni. E, soprattutto, sarebbe importante ripartire con una certezza offensiva, visto l'addio di Antoine Griezmann e la voglia di andar via di Julian Alvarez (che però l'Atletico Madrid non vuole assolutamente cedere). Da definire, adesso, ci sarebbe anche il futuro di Nico Gonzalez. Dopo il mancato riscatto da parte dei colchoneros (che avrebbe permesso ai bianconeri di incassare oltre 30 milioni di euro), l'argentino farà ritorno - almeno per il momento - a Torino. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE