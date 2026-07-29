La Juve si allena col Nizza nel mirino: le ultime sulle condizioni di Yildiz, Thuram e Zhegrova

La Juventus si allena alla Continassa. Nel mirino la terza amichevole stagione, quella contro il Nizza del 31 luglio, che chiuderà la terza settimana di ritiro prima della partenza per la tournée internazionale. La rosa bianconera a disposizione di Luciano Spalletti si sta allargando: l'ultimo arrivato è stato Gleison Bremer, tornato a Torino con qualche giorno d'anticipo. Intanto, sono diversi i calciatori sotto la lente d'ingrandimento dello staff sanitario bianconero: ci sono novità per Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Edon Zhegrova.

Yildiz e Zhegrova parzialmente in gruppo "Vanno valutati bene: se possono avere un po’ di minutaggio nelle amichevoli allora sì, anche perché allenarsi da soli è diverso da farlo con il resto dei compagni ", così aveva analizzato Luciano Spalletti a margine del match vinto con lo Standard Liegi. L'allenatore bianconero aveva così commentato le condizioni fisiche di Thuram e Yildiz, aggiungendo: "Yildiz ha detto che solo in fondo agli ultimi due allenamenti ha sentito un pochettino di dolore, ma sembra quasi svanito tutto". Il turco è alle prese con la tendinopatia rotulea che si trascina dallo scorso campionato.

Juventus Calciomercato Juve, tutti gli obiettivi ruolo per ruolo: la maxi lista dai sogni alle sorprese Nell'allenamento odierno, il numero dieci bianconero ha lavorarato parzialmente in gruppo. Continua, quindi, il programma per farlo recuperare completamente dal problema al ginocchio: si procede senza fargli correre rischi, con l'aumento del carico del lavoro con il passare dei giorni. Anche Edon Zhegrova ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni. L'ex Lille ha giocato la prima amichevole stagionale col Basilea, saltando poi quella contro lo Standard Liegi per un problema fisico. Thuram a parte Discorso differente per Khephren Thuram. "Il francese ha bisogno di più tempo", aveva detto Spalletti in Belgio. E le sue parole rispecchiano la situazione. Il classe 2001 è reduce da una sindrome femoro-rotulea e sta lavorando ancora a parte. Un segnale importante in vista dei prossimi impegni amichevoli e della tournée internazionale. La presenza di Thuram è a forte rischio: possibile che la scelta venga presa a ridosso della partenza per Hong Kong. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE