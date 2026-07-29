Kolo Muani alla Juve, "Cosa manca?": Carnevali fa chiarezza sulla trattativa

Il ritorno di Kolo Muani alla Juve è diventato un film lunghissimo, ma finalmente dovrebbero essere arrivati i titoli di coda. L'attaccante francese ha sempre dimostrato la sua voglia di vestire bianconero, come conferma l'accordo con il giocatore raggiunto da tempo. Più complicata invece la trattativa con il Psg, con i francesi che hanno rispedito più volte al mittente le prime offerte. Ora però è arrivata la svolta e sarà dentro o fuori. La fiducia è che i due club possano chiudere e arrivare quindi alla fumata bianca. E ad alimentare questa speranza ci ha pensato direttamente l'amministratore delegato e direttore generale, Giovanni Carnevali.

Carnevali e le ultime su Kolo Muani Kolo Muani alla Juve nell'inverno del 2025 si è integrato molto bene. Si è subito messo al centro dell'attacco, realizzando tanti gol importanti, fino a quello contro il Venezia all'ultima giornata di Serie A, quando i bianconeri hanno staccato il pass per la Champions League. Cosa che la squadra non è riuscita a replicare in questa stagione per via anche dell'assenza di un giocatore con le sue caratteristiche. Nella sua esperienza a Torino, l’attaccante francese classe 1998 ha collezionato 22 presenze, realizzando 10 gol e 3 assist. Poi la scorsa estate la Vecchia Signora ha ribussato alle porte del Psg, ma senza concludere nulla. I parigini hanno poi ceduto in prestito la punta al Tottenham dove nella scorsa stagione ha totalizzato 41 presenze, 5 gol e 4 assist.