Juve Next Gen, cambia tutto: ufficiale il girone per il prossimo campionato di Serie C 

È iniziato il conto alla rovescia verso la nuova stagione di Serie C e, per la Juventus Next Gen (diversi ragazzi si sono distinti nelle amichevoli), arriva subito una buona notizia. I bianconeri sono stati inseriti nel Girone A, una scelta che consentirà alla squadra di affrontare trasferte decisamente più vicine rispetto a quelle degli ultimi anni. Un vantaggio non solo dal punto di vista logistico, ma anche sotto il profilo organizzativo, in un campionato che si preannuncia comunque ricco di insidie. Ora che la composizione dei tre raggruppamenti è ufficiale, la squadra di Brambilla può iniziare a preparare nel dettaglio il proprio cammino verso un torneo che, come sempre, avrà il duplice obiettivo di valorizzare i giovani talenti e provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista.