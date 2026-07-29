Kolo Muani alla Juve, è fatta! Cifre e formula dell'affare, Spalletti ha il suo attaccante

La volontà di Kolo Muani e il focus Juve

Fin dal primo momento, la volontà di Kolo Muani è stata una sola: tornare alla Juventus. Anche nelle scorse settimane, quando la trattativa con il Paris Saint-Germain sembrava essersi complicata, l'attaccante francese ha continuato a spingere per vestire nuovamente il bianconero, rifiutando di prendere in considerazione altre destinazioni. Già al termine della passata stagione avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Torino, ma le condizioni economiche dell'operazione non avevano permesso di trovare un'intesa tra i due club. In pochi mesi nel 2025 la punta francese è riuscita a conquistare compagni, tifosi e società grazie alle sue prestazioni e al suo atteggiamento sempre disponibile. A Torino ha ritrovato fiducia, continuità e la sensazione di sentirsi al centro di un progetto tecnico importante, elementi che lo hanno convinto a fare di tutto pur di tornare.