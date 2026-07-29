Kolo Muani alla Juve, è fatta! Cifre e formula dell'affare, Spalletti ha il suo attaccante

La lunga attesa è finita. Dopo settimane di trattative, rilanci e continui contatti tra Torino e Parigi, la Juventus ha trovato la formula per riportare Randal Kolo Muani in bianconero. Un'operazione costruita con pazienza, che ha richiesto il via libera definitivo del Paris Saint-Germain e che ora è arrivata al traguardo. Il club bianconero si assicura così una delle armi offensive per la prossima stagione che con Spalletti potrebbe sposarsi alla perfezione vista la sua identità di gioco, perfettamente in linea con le caratteristiche del giocatore.
Kolo Muani torna alla Juventus: le cifre dell'operazione
La Juventus e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto l'accordo per il ritorno a Torino dell'attaccante francese. Il club francese ha dato il via libera alla proposta bianconera, accettando una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'obbligo scatterà nel caso in cui la Vecchia Signora conquisti la qualificazione a una competizione europea al termine della stagione, trasformando così automaticamente il trasferimento in definitivo.
L'operazione avrà un valore complessivo di 38 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 12 milioni legati al raggiungimento di determinati bonus. È già definito anche l'accordo tra il club e il giocatore: Kolo Muani firmerà un contratto della durata di cinque anni da 5,5 milioni di euro netti a stagione, con ulteriori 1,5 milioni di euro di bonus.
La volontà di Kolo Muani e il focus Juve
Fin dal primo momento, la volontà di Kolo Muani è stata una sola: tornare alla Juventus. Anche nelle scorse settimane, quando la trattativa con il Paris Saint-Germain sembrava essersi complicata, l'attaccante francese ha continuato a spingere per vestire nuovamente il bianconero, rifiutando di prendere in considerazione altre destinazioni. Già al termine della passata stagione avrebbe voluto proseguire la sua avventura a Torino, ma le condizioni economiche dell'operazione non avevano permesso di trovare un'intesa tra i due club. In pochi mesi nel 2025 la punta francese è riuscita a conquistare compagni, tifosi e società grazie alle sue prestazioni e al suo atteggiamento sempre disponibile. A Torino ha ritrovato fiducia, continuità e la sensazione di sentirsi al centro di un progetto tecnico importante, elementi che lo hanno convinto a fare di tutto pur di tornare.
Spalletti ha il suo attaccante ideale
Per caratteristiche tecniche e atletiche, Kolo Muani può rappresentare l'attaccante ideale per il calcio di Spalletti. Il francese, infatti, abbina una spiccata capacità di attaccare la profondità a una notevole velocità in campo aperto, qualità che ricordano molto quelle di Osimhen, centravanti che il tecnico toscano ha valorizzato nella sua esperienza al Napoli.
Il francese ama muoversi alle spalle della linea difensiva, creare spazi con i suoi continui tagli e sfruttare le transizioni, senza rinunciare a un importante contributo in fase realizzativa. Un profilo moderno, dinamico e difficile da marcare, perfettamente compatibile con un sistema di gioco che punta ad aggredire gli spazi e a verticalizzare rapidamente. Proprio per questo il francese potrebbe diventare il terminale offensivo ideale per la Juventus di Spalletti, garantendo profondità, imprevedibilità e un elevato potenziale sotto porta.
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La lunga attesa è finita. Dopo settimane di trattative, rilanci e continui contatti tra Torino e Parigi, la Juventus ha trovato la formula per riportare Randal Kolo Muani in bianconero. Un'operazione costruita con pazienza, che ha richiesto il via libera definitivo del Paris Saint-Germain e che ora è arrivata al traguardo. Il club bianconero si assicura così una delle armi offensive per la prossima stagione che con Spalletti potrebbe sposarsi alla perfezione vista la sua identità di gioco, perfettamente in linea con le caratteristiche del giocatore.
Kolo Muani torna alla Juventus: le cifre dell'operazione
La Juventus e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto l'accordo per il ritorno a Torino dell'attaccante francese. Il club francese ha dato il via libera alla proposta bianconera, accettando una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'obbligo scatterà nel caso in cui la Vecchia Signora conquisti la qualificazione a una competizione europea al termine della stagione, trasformando così automaticamente il trasferimento in definitivo.
L'operazione avrà un valore complessivo di 38 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 12 milioni legati al raggiungimento di determinati bonus. È già definito anche l'accordo tra il club e il giocatore: Kolo Muani firmerà un contratto della durata di cinque anni da 5,5 milioni di euro netti a stagione, con ulteriori 1,5 milioni di euro di bonus.