Alajbegovic a un passo dalla Juve! Contratto pronto, Chelsea beffato: il fattore chiave per chiudere

Chi è Alajbegović

Alajbegovic è uno di quei talenti precoci, che rubano subito l'occhio. Di quelli che non hanno bisogno di presentarsi perché li noti subito. E fin da bambino fa vedere grandi cose col pallone tra i piedi, tanto da meritarsi la chiamata del Colonia. A quindici anni arriva il Bayer Leverkusen, che lo preleva e lo porta nel suo settore giovanile. Brucia le tappe, giocando da sotto età prima nell'U17 e poi nell'U19, dove esplode. Proprio l'ottima stagione (undici gol e nove assist in campionato e tre gol in sei partite in Youth League), spingono il Salisburgo ad acquistarlo per 2 milioni. In Austria gioca 28 partite, segnando 9 reti e fornendo 3 assist. È titolare anche in Europa League: nella League Phase, gioca sette partite, segnando anche una doppietta col Basilea il 22 gennaio 2026 ad appena 18 anni, quattro mesi e un giorno. Al termine della stagione il Leverkusen lo riscatta per 8 milioni e ora chiede quasi cinque volte tanto per lasciarlo andare. Precoce anche con la Bosnia. Prima è il terzo calciatore più giovane a esordire in Nazionale Maggiore, poi il più giovane di sempre a segnare (a 17 anni e 11 mesi). E scrive la storia, aiutando la squadra di Sergej Barbarez a tornare al Mondiale 12 anni dopo la prima volta. Nella Coppa del Mondo gioca 4 partite, trovando anche un gol contro il Qatar prima dell'eliminazione per mano degli Stati Uniti.