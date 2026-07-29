Alajbegovic a un passo dalla Juve! Contratto pronto, Chelsea beffato: il fattore chiave per chiudere

La Juventus non si ferma a Kolo Muani. Sistemato l'attacco con il ritorno del francese, il club bianconero continua a muoversi con decisione anche sul fronte dei giovani talenti e ha già acceso i riflettori su uno dei profili più promettenti del panorama europeo. La dirigenza vuole anticipare la concorrenza e chiudere rapidamente un'operazione di prospettiva, confermando la strategia di investire su calciatori dal grande potenziale. Nelle ultime ore, infatti si sono intensificati i contatti con il Bayer Leverkusen per il giovane talento del 2007 Kerim Alajbegovic. Un giocatore abile nel dribbling, rapido e con un gran tiro. E noi italiani ne sappiamo qualcosa, vista la partita della Bosnia contro gli azzurri nelle qualificazioni per il Mondiale, che hanno mandato a casa la Nazionale per la terza volta di fila.
Juventus-Alajbegovic, verso la fumata bianca
La Juventus è in fase avanzata di trattativa per Alajbegović. Il club bianconero ha già presentato un'offerta ufficiale al Bayer Leverkusen e l'intesa tra le due società è chiusa. L'obiettivo della dirigenza è quello di accelerare le operazioni per evitare l'inserimento di altri club, interessati al giovane talento. Per questo motivo i contatti tra Torino e la Germania sono proseguiti senza sosta nelle ultime ore, con la volontà comune di arrivare rapidamente alla definizione dell'affare. Trattativa sigillata per circa 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Ora da rifinire gli ultimi dettagli con il giocatore prima dell'ufficialità e della partenza per Torino.
Parallelamente ai colloqui tra i due club, la Vecchia Signora sta portando avanti anche la trattativa con il giocatore, che ha raggiunto un accordo con i bianconeri sulla base di tre milioni di euro all'anno fino al 2031. Ora le due società sono in contatto per raggiungere definitivamente la fumata bianca. Curiosità: Massara avrebbe voluto ingaggiare il calciatore già qualche mese fa e aveva raggiunto un principio accordo ad aprile, quando faceva parte della dirigenza della Roma.
Il rifiuto al Chelsea
Un elemento che ha favorito la Juventus nella corsa ad Alajbegović riguarda proprio la volontà del giocatore. Il talento del Bayer Leverkusen, infatti, avrebbe respinto la proposta del Chelsea nonostante i Blues avessero già raggiunto un accordo di massima con il club tedesco sulla base di 40 milioni di euro, bonus compresi. Alla base della scelta ci sarebbe il rifiuto del classe 2007 di trasferirsi allo Strasburgo (stessa proprietà dei Blues) in prestito nell'ambito della strategia del club londinese. Il bosniaco, invece, vuole un progetto che gli garantisca un ruolo centrale nel percorso di crescita e maggiori prospettive tecniche. Una posizione che potrebbe avere alla Juve, pronta a offrirgli un percorso di sviluppo più lineare e la possibilità di diventare un tassello importante del progetto bianconero.
Chi è Alajbegović
Alajbegovic è uno di quei talenti precoci, che rubano subito l'occhio. Di quelli che non hanno bisogno di presentarsi perché li noti subito. E fin da bambino fa vedere grandi cose col pallone tra i piedi, tanto da meritarsi la chiamata del Colonia. A quindici anni arriva il Bayer Leverkusen, che lo preleva e lo porta nel suo settore giovanile. Brucia le tappe, giocando da sotto età prima nell'U17 e poi nell'U19, dove esplode. Proprio l'ottima stagione (undici gol e nove assist in campionato e tre gol in sei partite in Youth League), spingono il Salisburgo ad acquistarlo per 2 milioni. In Austria gioca 28 partite, segnando 9 reti e fornendo 3 assist. È titolare anche in Europa League: nella League Phase, gioca sette partite, segnando anche una doppietta col Basilea il 22 gennaio 2026 ad appena 18 anni, quattro mesi e un giorno. Al termine della stagione il Leverkusen lo riscatta per 8 milioni e ora chiede quasi cinque volte tanto per lasciarlo andare. Precoce anche con la Bosnia. Prima è il terzo calciatore più giovane a esordire in Nazionale Maggiore, poi il più giovane di sempre a segnare (a 17 anni e 11 mesi). E scrive la storia, aiutando la squadra di Sergej Barbarez a tornare al Mondiale 12 anni dopo la prima volta. Nella Coppa del Mondo gioca 4 partite, trovando anche un gol contro il Qatar prima dell'eliminazione per mano degli Stati Uniti.
Come gioca e come può essere utile a Spalletti
Kerim è un esterno offensivo. Ambidestro di piede, può giocare largo sia a destra che a sinistra (posizione che predilige), ma è stato utilizzato anche con trequartista puro. Proprio la duttilità è uno dei grandi punti di forza del bosniaco, considerato un vero e proprio regista offensivo. Sfrontatezza e personalità sono i suoi biglietti da visita: il diciannovenne ama puntare l'uomo ed è dotato di velocità e accelerazioni fulminee. Un piccolo talentino che ha colpito tutti in patria, compresa una vecchia conoscenza della Juve, Pjanic, che è stato il primo a mandare un riscontro positivo alla sua vecchia squadra. I tifosi pregano e sperano di vedere una nuova stella. Solo Yildiz non basta, per far brillare la squadra ne servono di più. E Alajbegovic può riuscirci.
La Juventus non si ferma a Kolo Muani. Sistemato l'attacco con il ritorno del francese, il club bianconero continua a muoversi con decisione anche sul fronte dei giovani talenti e ha già acceso i riflettori su uno dei profili più promettenti del panorama europeo. La dirigenza vuole anticipare la concorrenza e chiudere rapidamente un'operazione di prospettiva, confermando la strategia di investire su calciatori dal grande potenziale. Nelle ultime ore, infatti si sono intensificati i contatti con il Bayer Leverkusen per il giovane talento del 2007 Kerim Alajbegovic. Un giocatore abile nel dribbling, rapido e con un gran tiro. E noi italiani ne sappiamo qualcosa, vista la partita della Bosnia contro gli azzurri nelle qualificazioni per il Mondiale, che hanno mandato a casa la Nazionale per la terza volta di fila.
Juventus-Alajbegovic, verso la fumata bianca
La Juventus è in fase avanzata di trattativa per Alajbegović. Il club bianconero ha già presentato un'offerta ufficiale al Bayer Leverkusen e l'intesa tra le due società è chiusa. L'obiettivo della dirigenza è quello di accelerare le operazioni per evitare l'inserimento di altri club, interessati al giovane talento. Per questo motivo i contatti tra Torino e la Germania sono proseguiti senza sosta nelle ultime ore, con la volontà comune di arrivare rapidamente alla definizione dell'affare. Trattativa sigillata per circa 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Ora da rifinire gli ultimi dettagli con il giocatore prima dell'ufficialità e della partenza per Torino.
Parallelamente ai colloqui tra i due club, la Vecchia Signora sta portando avanti anche la trattativa con il giocatore, che ha raggiunto un accordo con i bianconeri sulla base di tre milioni di euro all'anno fino al 2031. Ora le due società sono in contatto per raggiungere definitivamente la fumata bianca. Curiosità: Massara avrebbe voluto ingaggiare il calciatore già qualche mese fa e aveva raggiunto un principio accordo ad aprile, quando faceva parte della dirigenza della Roma.