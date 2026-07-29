"Kolo Muani più juventino di Vlahovic, Lucumì-Theo e torniamo a dare fastidio": Ravanelli show!

L'ex Juve prosegue: "Poi c’è un’altra possibilità, quando il giocatore usa tutti i suoi mezzi legali per metterti in difficoltà: a Marsiglia avevamo avuto difficoltò con giocatori che non facevano parte dei nostri programmi e li avevamo messi da parte. Qualcuno non veniva nemmeno ad allenarsi, come Ounahi. Bisogna capire le strategie della società: non tutti direttori sportivi e presidenti ragionano nella stessa maniera. Ma bisogna comprendere che all’allenatore piace allenare i giocatori su cui può contare, allenarne uno su cui non conta potrebbe portare non concentrazione in allenamento. Poi ci sono calciatori border line che non conoscendoli… Per esempio all’OM ci fu il caso dell’ex Inter Kondogbia, mister De Zerbi lo volle valutare perché inizialmente non faceva parte del progetto avendo uno stipendio alto, ma il mister ha pensato di poter contare su di lui: aveva qualità e si impegnava tanto, l’ha tenuto e ha fatto un ottimo campionato, nell’annata in cui arrivammo secondi dietro al PSG e andando in Champions. Ci sono diverse sfaccettature, molto dipende dal rapporto tra il calciatore e la società. Poi ci sono stati casi come a Perugia con Gaucci che li faceva allenare alle 7 della mattina sul campo B. Il dialogo credo porti sempre alla formula migliore, non credo le forzature portino vantaggi né al calciatore né alla società ”.

"Chi vorrei a centrocampo. E Belardi..."

A seguire le domande della chat per Ravanelli: “Chi mi piacerebbe a centrocampo? Difficile fare un nome. Prima che accadesse ciò che è accaduto mi sarebbe piaciuto Tonali, ma ora vedendo i prezzi questi sono calciatori inarrivabili. Adesso difficile fare un nome: se si vuole andare su un giocatore esperto, di spessore e personalità, Kessié è uno su cui investirei qualche soldo. E’ un calciatore che ha fisicità, forza e personalità, conosce bene il campionato. Non so quanto sia in condizione ma ha fatto un buon Mondiale, e sono sicuro che la sua in Italia potrebbe dirla. Balerdi? Lo prenderei subito! Sono innamorato di questo giocatore: per me è uno dei difensori più forti in circolazione. E’ argentino, ha la garra giusta. Ma per me servirebbe un mancino come Lucumì vedendo chi abbiamo in rosa. Poi se dovessero andare via due centrali, Balerdi lo prenderei perché per me ha margini di miglioramento incredibile: veloce, forte di testa, cattivo in campo e con Spalletti farebbe un salto di qualità. Icardi alla Juve? Lo vedo fuori condizione, fuori dal riaccendere quella lampadina, e non è facile. Mi sembra più un calciatore verso fine carriera soprattutto a livello comportamentale. Quando è ritornato (dopo l’infortunio, ndr) l’ho visto ingrassato, impacciato, a differenza di Osimhen che è sempre la tigre che vuole sbranare l’avversario. Oggi non ci tornerei su questo giocatore, anche se quando era in Italia era davvero forte”.