Yildiz torna in gruppo e scalda i motori: la scelta di Spalletti per Juve-Nizza e chi è sotto esame

C'è il test Nizza

Prima, però, un passo indietro. Domani alle 18 le porte del Training Center si aprono per media e tifosi invitati, in scena l’amichevole contro il Nizza. Dopo Basilea e Standard Liegi, Spalletti ricerca segnali e risposte, conferme o sorprese che poi porteranno inevitabilmente alle decisioni finali. Per questo, gli occhi restano puntati ancora una volta su Douglas Luiz, partito titolare nei primi due test match. Un modo, per il tecnico di Certaldo, per soddisfare la propria curiosità senza, però, al momento potersi ritenere completamente soddisfatto. Il centrocampista brasiliano ha mostrato alcune cose buone con palla tra i piedi e, di contro, le solite lacune legate al passo e alla fase di recupero palla. E poi ci sono i giovani e tra questi c’è chi si gioca la promozione o, quantomeno, l’attenzione di Spalletti per il resto della stagione. C’è Licina che ha ben figurato a Liegi e lo stesso vale per Durmisi, mentre Owusu appare indirizzato verso un prestito in Serie B dopo la tournèe. Per il resto, potrebbe esserci spazio per Koopmeiners, per lui sarebbe la prima stagionale.