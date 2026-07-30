Il retroscena su Kolo Muani dice tutto, finalmente Juve! Quando può schierarlo Spalletti

Raccontano dalla Francia: quando a Kolo Muani è stato finalmente dato il via libera per tornare a Torino, il suo sorriso non era solo disteso, ma tremendamente entusiasta. Ce l’ha fatta, Randal. È riuscito nel suo intento, quello che gli era sfuggito un anno fa e che invece è tornato adesso, proprio oggi, con ogni interesse possibile. A margine, certo, l’ingaggio importante: 5 milioni (pure di più, considerati i bonus) per i prossimi 5 anni. Soprattutto la garanzia di poter aprire una nuova pagina della sua storia, di poterlo fare da un posto che considera casa. In tutto e per tutto. Perciò, rieccolo. Anzi: riecKolo. Felice come un bambino, e felici ieri erano tutti alla Continassa, dopo il commento sornione di Giovanni Carnevali, ad bianconero, alla domanda diretta su Muani: «Speriamo manchi poco», e il riferimento era alla definizione dell’affare.