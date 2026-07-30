L’Italia in lacrime e quell’ordine di papà: Juve, Alajbegovic perfetto per la palude di Spalletti

Spalletti e la palude Juve

Spalletti ha invocato più e più volte un profilo dalle sue caratteristiche. Per parafrasare le sue stesse parole, un giocatore che «sapesse muoversi con qualità nell’angusto, nella palude della trequarti. Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto, perché poi davanti all’area di rigore avversaria diventa una zona paludosa. Se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocat aumentando il nervosismo e le difficoltà». Eccolo accontentato. Non avrà l’esperienza e lo spessore europeo di Brahim Diaz, ma Kerim Alajbegovic ha tutte le carte in regola per consacrasi tra i prospetti più interessanti, completi e strutturati d’Europa. Basta dare un’occhiata ai numeri - 13 gol e 4 assist nella sua prima stagione da professionista con il Salisburgo - e alla ludida sfrontatezza che ne caratterizza ogni singola movenza.