Juventus-Nizza: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

La Juventus continua a prendere ritmo in vista della nuova stagione e si prepara a vivere il terzo appuntamento del suo precampionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea e il successo di misura ottenuto contro lo Standard Liegi, i bianconeri ora se la vedranno con il Nizza in un test che permetterà a Spalletti di proseguire il lavoro sulla condizione fisica e sugli automatismi della squadra. Un'altra tappa importante nel percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali, con i tifosi pronti a osservare da vicino i progressi della Vecchia Signora e i giovani talenti che già si sono messi in mostra.