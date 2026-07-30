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Juventus-Nizza: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

I bianconeri sfidano i francesi nel terzo test pre campionato: le scelte di Spalletti e come seguire la partita
2 min
Juventus-NizzaAmichevole
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La Juventus continua a prendere ritmo in vista della nuova stagione e si prepara a vivere il terzo appuntamento del suo precampionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea e il successo di misura ottenuto contro lo Standard Liegi, i bianconeri ora se la vedranno con il Nizza in un test che permetterà a  Spalletti di proseguire il lavoro sulla condizione fisica e sugli automatismi della squadra. Un'altra tappa importante nel percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali, con i tifosi pronti a osservare da vicino i progressi della Vecchia Signora e i giovani talenti che già si sono messi in mostra.

Dove vedere Juve-Nizza: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio dell'amichevole estiva tra i bianconeri e la squadra francese è fissato per venerdì 31 luglio 2026 alle ore 18:00 allo Juventus Training Center. La sfida tra la Vecchia Signora e il Nizza sarà trasmessa in diretta su Dazn, ma si potrà vedere anche gratuitamente in streaming sul sito ufficiale della Juventus. Un regalo che il club ha deciso di fare ai tifosi per tutte le partite del precampionato. 

 

 

Le probabili formazioni di Juve-Nizza

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti. Boga; Durmisi. All. Spalletti.

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise.

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