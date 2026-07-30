Juve, il calendario della Next Gen: le avversarie del girone A e le date

La Juventus Next Gen è pronta a dare il via a una nuova avventura nel campionato di Serie C 2026/2027. Con la pubblicazione del calendario ufficiale, la stagione entra finalmente nel vivo e i bianconeri possono iniziare a preparare il percorso che li attende. Il torneo scatterà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà il 24 e 25 aprile 2027, prima della fase dedicata ai play-off. Per la formazione bianconera sarà un'annata importante, chiamata a confrontarsi con avversarie di alto livello e a proseguire il lavoro di crescita dei giovani talenti come negli ultimi anni.
Juventus Next Gen nel Girone A: tutte le avversarie
Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2026/2027, collocando la Juventus Next Gen nel Girone A. I bianconeri affronteranno un raggruppamento ricco di squadre storiche e realtà ambiziose, con sfide che si preannunciano particolarmente competitive. A contendersi i punti con la formazione juventina saranno Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Un girone che promette equilibrio e intensità fin dalle prime giornate, offrendo alla Next Gen allenata da Brambilla l'occasione di misurarsi con avversarie esperte e ostiche.
Il calendario della Juve Next Gen
Di seguito tutte le partite che vedranno protagonista la Juve Next Gen con le avversarie giornata per giornata e con le date indicative per andata e ritorno:
1ª giornata: 23 agosto 2026 (ritorno 3 gennaio 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Novara
2ª giornata: 30 agosto 2026 (ritorno 10 gennaio 2027)
Carpi-JUVENTUS NEXT GEN
3ª giornata: 6 settembre 2026 (ritorno 17 gennaio 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Pergolettese
4ª giornata: 13 settembre 2026 (ritorno 24 gennaio 2027)
Ospitaletto F.-JUVENTUS NEXT GEN
5ª giornata (infrasettimanale): 16 settembre 2026 (ritorno 31 gennaio 2027)
Cittadella-JUVENTUS NEXT GEN
6ª giornata: 20 settembre 2026 (ritorno 7 febbraio 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Albinoleffe
7ª giornata: 27 settembre 2026 (ritorno 10 febbraio 2027)
Desenzano-JUVENTUS NEXT GEN
8ª giornata: 4 ottobre 2026 (ritorno 14 febbraio 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Lumezzane
9ª giornata: 11 ottobre 2026 (ritorno 21 febbraio 2027)
Arzignano V.-JUVENTUS NEXT GEN
10ª giornata: 18 ottobre 2026 (ritorno 28 febbraio 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Renate
11ª giornata: 25 ottobre 2026 (ritorno 3 marzo 2027)
Trento-JUVENTUS NEXT GEN
12ª giornata: 1 novembre 2026 (ritorno 7 marzo 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Pro Vercelli
13ª giornata: 8 novembre 2026 (ritorno 14 marzo 2027)
Lecco-JUVENTUS NEXT GEN
14ª giornata: 15 novembre 2026 (ritorno 21 marzo 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Treviso
15ª giornata: 22 novembre 2026 (ritorno 28 marzo 2027)
Giana Erminio-JUVENTUS NEXT GEN
16ª giornata: 29 novembre 2026 (ritorno 4 aprile 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Dolomiti B.
17ª giornata: 6 dicembre 2026 (ritorno 11 aprile 2027)
Union Brescia-JUVENTUS NEXT GEN
18ª giornata: 13 dicembre 2026 (ritorno 18 aprile 2027)
JUVENTUS NEXT GEN-Folgore Caratese
19ª giornata: 20 dicembre 2026 (ritorno 25 aprile 2027)
Alcione Milano-JUVENTUS NEXT GEN
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