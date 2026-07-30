Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, il calendario della Next Gen: le avversarie del girone A e le date

I bianconeri, allenati da Brambilla, cominciano tra meno di un mese e conoscono la programmazione della prossima Serie C
5 min
Juve Next GenCalendarioSerie C
Juve, il calendario della Next Gen: le avversarie del girone A e le date© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus Next Gen è pronta a dare il via a una nuova avventura nel campionato di Serie C 2026/2027. Con la pubblicazione del calendario ufficiale, la stagione entra finalmente nel vivo e i bianconeri possono iniziare a preparare il percorso che li attende. Il torneo scatterà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà il 24 e 25 aprile 2027, prima della fase dedicata ai play-off. Per la formazione bianconera sarà un'annata importante, chiamata a confrontarsi con avversarie di alto livello e a proseguire il lavoro di crescita dei giovani talenti come negli ultimi anni. 

Juventus Next Gen nel Girone A: tutte le avversarie

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2026/2027, collocando la Juventus Next Gen nel Girone A. I bianconeri affronteranno un raggruppamento ricco di squadre storiche e realtà ambiziose, con sfide che si preannunciano particolarmente competitive. A contendersi i punti con la formazione juventina saranno Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Un girone che promette equilibrio e intensità fin dalle prime giornate, offrendo alla Next Gen allenata da Brambilla l'occasione di misurarsi con avversarie esperte e ostiche.

Il calendario della Juve Next Gen

Di seguito tutte le partite che vedranno protagonista la Juve Next Gen con le avversarie giornata per giornata e con le date indicative per andata e ritorno: 

1ª giornata: 23 agosto 2026 (ritorno 3 gennaio 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Novara

2ª giornata: 30 agosto 2026 (ritorno 10 gennaio 2027)

Carpi-JUVENTUS NEXT GEN

3ª giornata: 6 settembre 2026 (ritorno 17 gennaio 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Pergolettese

4ª giornata: 13 settembre 2026 (ritorno 24 gennaio 2027)

Ospitaletto F.-JUVENTUS NEXT GEN

5ª giornata (infrasettimanale): 16 settembre 2026 (ritorno 31 gennaio 2027)

Cittadella-JUVENTUS NEXT GEN

6ª giornata: 20 settembre 2026 (ritorno 7 febbraio 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Albinoleffe

7ª giornata: 27 settembre 2026 (ritorno 10 febbraio 2027)

Desenzano-JUVENTUS NEXT GEN

8ª giornata: 4 ottobre 2026 (ritorno 14 febbraio 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Lumezzane

9ª giornata: 11 ottobre 2026 (ritorno 21 febbraio 2027)

Arzignano V.-JUVENTUS NEXT GEN

10ª giornata: 18 ottobre 2026 (ritorno 28 febbraio 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Renate

11ª giornata: 25 ottobre 2026 (ritorno 3 marzo 2027)

Trento-JUVENTUS NEXT GEN

12ª giornata: 1 novembre 2026 (ritorno 7 marzo 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Pro Vercelli

13ª giornata: 8 novembre 2026 (ritorno 14 marzo 2027)

Lecco-JUVENTUS NEXT GEN

14ª giornata: 15 novembre 2026 (ritorno 21 marzo 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Treviso

15ª giornata: 22 novembre 2026 (ritorno 28 marzo 2027)

Giana Erminio-JUVENTUS NEXT GEN

16ª giornata: 29 novembre 2026 (ritorno 4 aprile 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Dolomiti B.

17ª giornata: 6 dicembre 2026 (ritorno 11 aprile 2027)

Union Brescia-JUVENTUS NEXT GEN

18ª giornata: 13 dicembre 2026 (ritorno 18 aprile 2027)

JUVENTUS NEXT GEN-Folgore Caratese

19ª giornata: 20 dicembre 2026 (ritorno 25 aprile 2027)

Alcione Milano-JUVENTUS NEXT GEN

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS