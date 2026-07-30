Juve, il calendario della Next Gen: le avversarie del girone A e le date

La Juventus Next Gen è pronta a dare il via a una nuova avventura nel campionato di Serie C 2026/2027. Con la pubblicazione del calendario ufficiale, la stagione entra finalmente nel vivo e i bianconeri possono iniziare a preparare il percorso che li attende. Il torneo scatterà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e si concluderà il 24 e 25 aprile 2027, prima della fase dedicata ai play-off. Per la formazione bianconera sarà un'annata importante, chiamata a confrontarsi con avversarie di alto livello e a proseguire il lavoro di crescita dei giovani talenti come negli ultimi anni.