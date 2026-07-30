Vicario, futuro deciso: l'annuncio di De Zerbi non lascia dubbi e la Juve ora...

Le parole su Romero e Vicario

De Zerbi ha poi dedicato un passaggio specifico a Romero, elogiandone atteggiamento e professionalità durante tutta la stagione, e anche su Vicario sempre nella lista della Juve. "Romero con me è stato incredibile. Il massimo. Nel suo comportamento, nel suo rispetto, ha sofferto quando non ha giocato l’ultima partita. Non è vero che volesse tornare in Argentina per prepararsi ai Mondiali. Dopo la semifinale contro l’Inghilterra ci siamo scambiati un messaggio, ma non l’ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato ciò che mi ha detto. Come per Vicario, come per ogni giocatore". Il tecnico ha quindi ribadito di aver accettato la volontà dei due calciatori, senza tentare di trattenerli contro la loro scelta.