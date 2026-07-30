Spalletti ritrova McKennie e Conceicao, Yildiz in parte col gruppo: l'allenamento Juve in vista del Nizza

La Juventus prosegue il proprio percorso di preparazione estiva con una giornata di lavoro intensa alla Continassa. Dopo la prima delle due sedute previste, arrivano indicazioni importanti sulle condizioni dei giocatori e sulle scelte in vista dell'amichevole contro il Nizza . Spalletti sta gradualmente recuperando diversi elementi della rosa, potendo così lavorare con un gruppo sempre più vicino alla versione definitiva. Restano però alcune situazioni da monitorare tra infortuni, gestione dei carichi e questioni di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione.

Una delle notizie più positive per lo staff tecnico riguarda il ritorno alla Continassa di McKennie e Conceicao . I due calciatori hanno ripreso regolarmente gli allenamenti insieme ai compagni dopo aver raggiunto il gruppo negli ultimi giorni. Per Spalletti si tratta di un recupero importante, perché la rosa è ormai vicina a essere al completo. In questa fase della preparazione sarà fondamentale aumentare l'intensità del lavoro e affinare i meccanismi tattici. Avere quasi tutti gli effettivi a disposizione permetterà all'allenatore di svolgere sedute più complete e provare diverse soluzioni. L'obiettivo è costruire rapidamente l'intesa tra i reparti e arrivare pronti agli impegni ufficiali. L'unica assenza prolungata resta quella di Nico Gonzalez , ancora lontano dalla Continassa.

Prima seduta completata: le condizioni di Yildiz, Thuram e degli altri

La Juventus ha concluso la prima delle due sessioni di allenamento previste nella giornata odierna. Yildiz ha svolto soltanto una parte del lavoro insieme al gruppo, ma non prenderà parte all'amichevole di domani contro il Nizza. Oltre al talento turco, resteranno fuori anche McKennie e Conceicao. Thuram, invece, ha continuato il proprio programma personalizzato lavorando a parte. Arrivano però segnali incoraggianti per altri giocatori della rosa. Sono infatti tornati ad allenarsi con i compagni Zhegrova, Bremer e David. Nonostante il rientro in gruppo, tutti e tre restano in dubbio per la gara di domani e lo staff tecnico valuterà fino all'ultimo un loro eventuale impiego.

Nico Gonzalez resta l'unico assente tra attesa e mercato

L'unico giocatore che ancora non ha raggiunto il gruppo è Nico Gonzalez, il cui rientro alla Continassa è previsto per il 12 agosto. La sua posizione, però, continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Negli ultimi giorni si è registrato un nuovo interesse dell'Atletico Madrid, che avrebbe riallacciato i contatti per l'esterno argentino. Per questo motivo non esiste la certezza che il giocatore torni effettivamente ad allenarsi con la Juventus. Le prossime settimane saranno determinanti per chiarire il suo futuro. Nel frattempo Spalletti continua a concentrarsi sul lavoro quotidiano con un gruppo ormai quasi al completo, in attesa dei nuovi innesti come Kolo Muani e Alajbegovic (per entrambi manca l'ufficialità). L'obiettivo è arrivare all'inizio della stagione con una squadra pronta sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tattico.

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