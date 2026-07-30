La Juve sfoltisce, seconda cessione ufficiale: formula e durata dell’operazione

Cresciuto nel vivaio della Juventus , Rouhi ha mostrato progressi costanti durante il suo percorso nel Settore Giovanile, conquistando poi un posto nella Juventus Next Gen . Con la seconda squadra bianconera ha collezionato 39 presenze complessive tra le varie competizioni, mettendosi in evidenza per affidabilità e duttilità sulla corsia laterale. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte della Prima Squadra con Thiago Motta in panchina, prima della scelta di trasferirsi in prestito alla Carrarese nel mercato invernale della stagione 2025/26. In Toscana ha trovato spazio con regolarità, totalizzando 15 apparizioni nel campionato di Serie B. Nel corso della sua esperienza ha anche realizzato la prima rete in cadetteria. Il rinnovo del prestito rappresenta quindi una conferma della fiducia reciproca tra Juventus e Carrarese. Il giovane esterno avrà così la possibilità di proseguire il proprio percorso di maturazione in vista del futuro.

Rouhi alla Carrarese: la nota della Juve

Il club bianconero ha comunicato la nota ufficiale per quanto riguarda la cessione del terzino: "Secondo prestito consecutivo alla Carrarese per Jonas Rouhi, che dopo aver giocato con la squadra toscana nella seconda parte della stagione 2025/26, passa di nuovo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 nel club che milita in Serie B. L’esterno svedese classe 2004, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, ha giocato complessivamente 39 partite in tutte le competizioni con la Juventus Next Gen prima del passaggio in Prima Squadra. Con la Carrarese, dallo scorso gennaio, ha raccolto 15 presenze in Serie B, realizzando anche un gol".

Il comunicato della Carrarese

Di seguito la nota del club toscano: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Rouhi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027. L’esterno, classe 2004, di piede mancino, è noto per la sua capacità di arrivare con facilità al cross, per la sua spinta offensiva e per l’ottima tecnica individuale che unita alla sua velocità, lo rendono un giocatore imprevedibile anche negli inserimenti. Il calciatore svedese, dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Juventus, ha avuto modo di imporsi nel calcio professionistico con la Juventus Next Gen in Serie C, e successivamente con la prima squadra della Juventus, con la quale è stato impiegato in 6 occasioni, tra Serie A e Champions League. L’anno scorso, in Serie B, sempre alla corte degli apuani, ha messo a referto 15 presenze condite da una rete e un assist. Bentornato a Carrara, Jonas!".

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