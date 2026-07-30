Arbitropoli, ricorso contro l'archiviazione: "Frode sportiva, per la Cassazione basta l'intenzione"

Gli obiettivi dell'opposizione

Nel comunicato ufficiale diramato dalla Fondazione Jdentità Bianconera, sono presenti anche le parole del presidente Durante, che ha fissato gli obiettivi dell'opposizione, ovvero la difesa degli interessi e la tutela della regolarità della competizioni sportive. "La Fondazione Jdentità Bianconera ha il dovere statutario di tutelare la cultura della legalità nel mondo del calcio. Non possiamo accettare che, a fronte del riconoscimento della sussistenza storica di episodi di interferenza, le indagini si arrestino senza un approfondimento completo. Il nostro obiettivo non è la difesa di interessi di parte, ma la tutela della regolarità delle competizioni sportive, bene che appartiene a tutti i tifosi e a tutto il movimento calcistico", ha concluso Durante.