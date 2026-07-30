"Suzuki è l'Alajbegovic dei portieri", "Occhio a Reijnders e il domino mercato": Tuttosport stappa l'Aperimercato

Tra campo e mercato: la Juventus prepara l'ultimo test amichevole prima della partenza per la tournée internazionale e intanto accoglie Randal Kolo Muani e si prepara a ricevere Kerim Alajbegovic, gli ultimi due colpi firmati Giovanni Carnevali e Frederic Massara, con la Juventus impegnata nella terza amichevole stagionale contro i il Nizza. Sono questi gli argomenti di cui si è discusso nella puntata odierna di 'AperiMercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e l'esperto di mercato Nicolò Schira hanno anche parlato delle altre operazioni in entrata e in uscita dei bianconeri, con la porta che rimane un ruolo caldo. Domani, venerdì 31 luglio, dovrebbe essere la giornata di Randal Kolo Muani alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche di rito al J|Medical. Per il francese si tratterà di un ritorno a Torino, mentre si aspetta la chiusura dell'affare Alajbegovic per avere il classe 2007 all'interno del mondo Juve. Dopo i test fisici e atletici, ci sarà la firma sul contratto per poi seguire la squadra nella tournée internazionale, con la Juventus che scenderà in campo a Hong Kong e Australia.
Suzuki l'Alajbegovic dei portieri
Come scritto sull'edizione cartacea di Tuttosport, Guido Vaciago ha commentato in maniera positiva gli arrivi di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. "Colpo e colpaccio", ha dichiarato il direttore. Il francese è molto propositivo, in cerca di rilancio dopo una stagione difficile al Tottenham. Come sottolinea Vaciago, la frattura tra Luciano Spalletti e l'ex ad Damien Comolli è nata proprio per il mancato arrivo dell'attaccante nello scorso gennaio. Adesso e con qualche mese di ritardo, l'allenatore di Certaldo avrà finalmente il numero 9 tanto atteso. E Kolo Muani potrebbe non essere l'unico arrivo in attacco. Tra Vlahovic e la Juventus bisogna tenere una porta aperta finché non arriva un nuovo attaccante, ammette Vaciago. Il direttore di Tuttosport non chiude alla possibilità di un ritorno, ma le priorità adesso sarebbero altre. Il secondo attaccante bianconero non dovrebbe essere un grosso investimento oneroso, viste le due operazioni chiuse nelle ultime ore.
La Juventus deve fare operazioni logiche e stare attenta ai costi, continua il direttore. Operazioni "alla Alajbegovic": la situazione del calcio italiano va in questa direzione. In questo momento, i fuoriclasse in Italia bisogna prenderli da giovani sapendo che potrebbe essere difficile trattenerli poi in futuro. Massara e Carnevali si stanno comportando di conseguenza. "Zion Suzuki è l'Alajbegovic dei portieri", sottolinea poi il direttore Guido Vaciago. Un giocatore che sta dimostrando di aver talento e serietà, che sarebbe un profilo per il presente anche futuribile per un'eventuale cessione a un top club europeo. In mezzo al campo, invece, manca qualità. Prima dei colpi in entrata, sarà necessario sfoltire la rosa. I nomi in uscita sono sempre i soliti: Miretti e Arthur in prima fila.
Occhio a Reijnders...Soulé-Milan, che succede. Romero verso Madrid
Tijjani Reijnders è un calciatore da tenere in considerazione, ammette invece Nicolò Schira. Juventus, Atletico Madrid e Galatasaray si sono informate nelle ultime settimane. Con la cessione di Rodri al Real Madrid e l'eventuale acquisto del talentino Ayyoub Bouaddi, l'ex Milan potrebbe finire sul mercato. L'acquisto a titolo definitivo sarebbe difficilmente sostenibile dalla Juventus, ma un'eventuale apertura a un'operazione in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione. L'olandese sarebbe quel centrocampista che servirebbe ai bianconeri, portando qualità in mezzo al campo.
Dopo l'arrivo di John Stones, difficilmente l'Inter potrà chiudere per Cristian Romero, ammette Nicolò Schira ad 'AperiMercato'. I nerazzurri non dovrebbero più procedere con un'operazione così onerosa. Piero Ausilio ci aveva provato, ma le cifre sono lontane dalle possibilità dei campioni d'Italia. Alla fine, l'ex Juventus potrebbe andare in Spagna, con l'Atletico Madrid che lo ha messo nel mirino. Anche il Barcellona ha fatto un sondaggio sull'argentino, ma i colchoneros sembrano più avanti, anche grazie a Simeone che spinge per averlo. Infine, Matias Soulé piace al Milan. L'argentino può essere un'idea per i rossoneri, che cercano un calciatore con quelle caratteristiche per rinforzare la trequarti a disposizione di Ruben Amorim. Il classe 2003 è tra i sacrificabili in casa Roma, che oggi hanno ufficializzato l'arrivo di Santiago Castro.
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Tra campo e mercato: la Juventus prepara l'ultimo test amichevole prima della partenza per la tournée internazionale e intanto accoglie Randal Kolo Muani e si prepara a ricevere Kerim Alajbegovic, gli ultimi due colpi firmati Giovanni Carnevali e Frederic Massara, con la Juventus impegnata nella terza amichevole stagionale contro i il Nizza. Sono questi gli argomenti di cui si è discusso nella puntata odierna di 'AperiMercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e l'esperto di mercato Nicolò Schira hanno anche parlato delle altre operazioni in entrata e in uscita dei bianconeri, con la porta che rimane un ruolo caldo. Domani, venerdì 31 luglio, dovrebbe essere la giornata di Randal Kolo Muani alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche di rito al J|Medical. Per il francese si tratterà di un ritorno a Torino, mentre si aspetta la chiusura dell'affare Alajbegovic per avere il classe 2007 all'interno del mondo Juve. Dopo i test fisici e atletici, ci sarà la firma sul contratto per poi seguire la squadra nella tournée internazionale, con la Juventus che scenderà in campo a Hong Kong e Australia.