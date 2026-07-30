"Suzuki è l'Alajbegovic dei portieri", "Occhio a Reijnders e il domino mercato": Tuttosport stappa l'Aperimercato

Tra campo e mercato: la Juventus prepara l'ultimo test amichevole prima della partenza per la tournée internazionale e intanto accoglie Randal Kolo Muani e si prepara a ricevere Kerim Alajbegovic, gli ultimi due colpi firmati Giovanni Carnevali e Frederic Massara, con la Juventus impegnata nella terza amichevole stagionale contro i il Nizza. Sono questi gli argomenti di cui si è discusso nella puntata odierna di 'AperiMercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport. Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e l'esperto di mercato Nicolò Schira hanno anche parlato delle altre operazioni in entrata e in uscita dei bianconeri, con la porta che rimane un ruolo caldo. Domani, venerdì 31 luglio, dovrebbe essere la giornata di Randal Kolo Muani alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche di rito al J|Medical. Per il francese si tratterà di un ritorno a Torino, mentre si aspetta la chiusura dell'affare Alajbegovic per avere il classe 2007 all'interno del mondo Juve. Dopo i test fisici e atletici, ci sarà la firma sul contratto per poi seguire la squadra nella tournée internazionale, con la Juventus che scenderà in campo a Hong Kong e Australia.