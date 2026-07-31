Kolo Muani, finalmente Juve: dai messaggi alle condizioni fisiche, come sta e quando può debuttare

TORINO - Adesso non deve più aspettare, Kolo Muani. Nelle prossime ore non solo l’affare tra Juve e Psg sarà definito - ieri sera, come raccontato da Carnevali, c’erano solamente gli ultimi dettagli da chiudere -, ma il giocatore raggiungerà finalmente anche Torino, dopo aver atteso per l’intera giornata il via libera. Randal non vede l’ora: il telefono è esploso, tra i mille messaggi soprattutto quelli dei vecchi, nuovi, a questo punto ritrovati compagni. Torna a casa: è uno degli effetti che fa. E le buone sensazioni, Kolo, le sfrutterà sin da subito, non appena si metterà a disposizione di Spalletti, impaziente di conoscerlo e di vederlo all’opera nel centro sportivo bianconero. Non è esclusa una passerella a ridosso di Juve-Nizza, a questo punto l’ultimo test dei bianconeri senza la punta: toccherà probabilmente a Durmisi, poi ci sarà il cambio della guardia. Il più atteso di tutti. Quello per cui la Juventus ha pagato 50 milioni totali (38 più 12 di bonus), modulando l’affare in prestito con obbligo di riscatto, impegnandosi con lo stesso calciatore per i prossimi 5 anni, considerata l’altissima probabilità di acquisto finale.
Kolo Muani ha scelto la Juve: decisiva la volontà del giocatore
Del resto, è legato alla qualificazione a una competizione europea, al settimo posto minimo. Ecco: non è un’investitura di poco conto, è un messaggio tanto per il presente quanto per il futuro. Ed è quel che ha tenuto all’amo lo stesso Muani, soprattutto quando la trattativa ha preso pieghe negative, quando il lavoro di intermediari e società proprio non riusciva a trovare un punto in comune, terreno fertile, margine per venirsi incontro. Il collante è stato proprio Randal: la sua fermezza. E la sua decisione, oltre che decisionismo: vedeva solamente il bianconero, nel suo destino, e ha fatto in modo che i suoi desideri venissero esauditi.
Le condizioni di Kolo Muani e quando potrebbe debuttare con la Juve
Messe da parte queste settimane di attesa, il prossimo passo sarà intanto capire quale Kolo Muani ritroverà Spalletti. Cioè, in che condizioni sta per ripresentarsi. Nell’ultima settimana, l’attaccante si è allenato solamente con l’Under 19 del Psg. Non ha messo minuti nelle gambe. Ha messo solo corsa, esercitazioni fisiche, lavoro atletico. Tutto il resto deve arrivare e no, non sarà un dettaglio, sarà semmai fatica supplementare che il (presto) neo acquisto juventino avrà da immagazzinare quanto prima. Facile prevederlo, poi però parlerà il campo: debutto con il Chelsea - se sarà subito in condizione - oppure più probabilmente con l’Inter, sfidata in maglia Juve solamente una volta con tanto di assist a Francisco Conceiçao. Era metà febbraio di un anno fa: i sogni di gloria ancora intatti, poi con Tudor la rincorsa al quarto posto, di cui è stato enorme protagonista, come in fondo al Mondiale per Club.
Kolo Muani riparte dalla Juve per rilanciarsi dopo una stagione difficile
Ripartirà da qui, Kolo Muani. Dai bei ricordi che ha lasciato a Torino, e che Torino ha lasciato a lui. Proveranno anche a cancellare l’amarezza per una stagione storta e sfortunata, più subita che affrontata. I 5 gol stagionali al Tottenham non possono e non devono diventare il suo bigliettino da visita. La Juve è andata oltre proprio perché lo conosce, Spalletti ha puntato su di lui perché se n’era innamorato in quei mesi juventini e perché sa benissimo quanto e come il talento non si smarrisca.
Semmai, rischia di non essere ben supportato dalle condizioni esterne, determinanti per quei calciatori che han bisogno di un ambiente favorevole, oltre che di palloni potenzialmente giocabili. Qui, soprattutto qui, si gioca la scommessa fatta da Kolo con sé stesso: come al Monopoly, non è ripartito dal via, ma più concretamente da dove aveva costruito qualcosa. Solitamente chi vi passa deve pagare una tassa. Solitamente, chi possiede poi lancia da lì la propria rendita. La Juventus si mette nelle condizioni di riscuotere sin da subito.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Adesso non deve più aspettare, Kolo Muani. Nelle prossime ore non solo l’affare tra Juve e Psg sarà definito - ieri sera, come raccontato da Carnevali, c’erano solamente gli ultimi dettagli da chiudere -, ma il giocatore raggiungerà finalmente anche Torino, dopo aver atteso per l’intera giornata il via libera. Randal non vede l’ora: il telefono è esploso, tra i mille messaggi soprattutto quelli dei vecchi, nuovi, a questo punto ritrovati compagni. Torna a casa: è uno degli effetti che fa. E le buone sensazioni, Kolo, le sfrutterà sin da subito, non appena si metterà a disposizione di Spalletti, impaziente di conoscerlo e di vederlo all’opera nel centro sportivo bianconero. Non è esclusa una passerella a ridosso di Juve-Nizza, a questo punto l’ultimo test dei bianconeri senza la punta: toccherà probabilmente a Durmisi, poi ci sarà il cambio della guardia. Il più atteso di tutti. Quello per cui la Juventus ha pagato 50 milioni totali (38 più 12 di bonus), modulando l’affare in prestito con obbligo di riscatto, impegnandosi con lo stesso calciatore per i prossimi 5 anni, considerata l’altissima probabilità di acquisto finale.
Kolo Muani ha scelto la Juve: decisiva la volontà del giocatore
Del resto, è legato alla qualificazione a una competizione europea, al settimo posto minimo. Ecco: non è un’investitura di poco conto, è un messaggio tanto per il presente quanto per il futuro. Ed è quel che ha tenuto all’amo lo stesso Muani, soprattutto quando la trattativa ha preso pieghe negative, quando il lavoro di intermediari e società proprio non riusciva a trovare un punto in comune, terreno fertile, margine per venirsi incontro. Il collante è stato proprio Randal: la sua fermezza. E la sua decisione, oltre che decisionismo: vedeva solamente il bianconero, nel suo destino, e ha fatto in modo che i suoi desideri venissero esauditi.