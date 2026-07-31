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Calciomercato Juve, idea Reijnders: come e quando può arrivare. Le ultime su portiere, terzino e centrale

Carnevali e Massara cercano senza sosta le tessere giuste per completare il mosaico delle richieste di Spalletti, senza dimenticare le cessioni: la situazione
Stefano Lanzo
Juventus

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TORINO - La tempistica l’ha spiegata l’ad Carnevali: «Ora siamo concentrati su Kolo Muani e Alajbegovic, poi penseremo al portiere». La Juventus ci sta lavorando da un po’, ma ora è il tempo di tirare le fila e prendere una decisione per uno dei ruoli chiave del mercato bianconero. Una priorità indicata da Spalletti, ma anche in diverse occasioni dallo stesso Carnevali: il casting prosegue, dopo aver di fatto rallentato - a meno di colpi di scena sempre possibili a trattative aperte - prima di affondare il colpo per Dibu Martinez. In questo momento c’è la volontà di effettuare un investimento su un profilo più giovane, come Suzuki del Parma: il numero uno giapponese resta il primo della lista, non l’unico. Anche perché serve un investimento importante.

Juve, gli altri nomi per la porta

Il club bianconero si guarda intorno e ha lanciato diversi ami: nuovi contatti con l’entourage di Trubin del Benfica, sondaggio anche per Kobel, portiere svizzero del Borussia Dortmund mentre appare davvero infattibile poter pensare di arrivare a un profilo come Unai Simon, blindato dall’Athletic Bilbao e fresco campione mondiale da titolarissimo (oltre che miglior portiere della manifestazione). 

Vicario resta un’opzione, se la Juve non dovesse riuscire ad arrivare a una prima scelta. Insomma, Carnevali e Massara valutano le opzioni, però sarà difficile riuscire a prendere a Spalletti il nuovo numero uno bianconero in tempo per farlo salire sull’aereo per Hong Kong domenica, quando comincerà la tournée nel profondo oriente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Kessié, Reijnders e Brahim Diaz per il centrocampo

La dirigenza juventina si muove in tutte le direzioni, in entrata come in uscita. A centrocampo Carnevali deve trovare una sistemazione a Douglas Luiz e Arthur per poi piazzare almeno un colpo: lo svincolato Kessié è il primo della lista, anche perché l’ivoriano è attratto dalla prospettiva di tornare in Italia, stavolta in bianconero. Serve trovare la quadra economica. A fine mercato poi ci potrebbero essere delle opportunità in prestito: la più ghiotta può essere un altro ex milanista, l’olandese Reijnders, qualora il Manchester City dovesse aprire alla soluzione a titolo temporaneo. 

Reijnders potrebbe agire sia a centrocampo sia, eventualmente da trequartista: tra le linee il preferito (di Spalletti e non solo) resta Brahim Diaz, altra opportunità però solo in chiusura della finestra di mercato. Invece la Juventus vorrebbe cercare di fare prima per un terzino sinistro e si sta muovendo per provare a riempire anche questa casella. Detto di Theo Hernandez, che sarebbe un colpo da prevedere solo in caso di partenza di Cambiaso, come alternativa sulla corsia sinistra si pensa a un giovane come Fortini della Fiorentina o Favasuli del Catanzaro, già nel giro delle Nazionali azzurre.

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Lucumi e Tomori tra le opzioni per la difesa

Ci sarebbe poi anche da valutare un rinforzo in difesa, ma bisogna vedere se partirà prima qualcuno nel settore, tra Gatti e Rugani: il nome più chiacchierato è quello di Lucumi del Bologna, cercato anche dal Como ma intenzionato ad aspettare la Juve, almeno finché sarà possibile. Meno calda, però sempre da tenere sotto controllo, l’ipotesi Tomori del Milan.

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TORINO - La tempistica l’ha spiegata l’ad Carnevali: «Ora siamo concentrati su Kolo Muani e Alajbegovic, poi penseremo al portiere». La Juventus ci sta lavorando da un po’, ma ora è il tempo di tirare le fila e prendere una decisione per uno dei ruoli chiave del mercato bianconero. Una priorità indicata da Spalletti, ma anche in diverse occasioni dallo stesso Carnevali: il casting prosegue, dopo aver di fatto rallentato - a meno di colpi di scena sempre possibili a trattative aperte - prima di affondare il colpo per Dibu Martinez. In questo momento c’è la volontà di effettuare un investimento su un profilo più giovane, come Suzuki del Parma: il numero uno giapponese resta il primo della lista, non l’unico. Anche perché serve un investimento importante.

Juve, gli altri nomi per la porta

Il club bianconero si guarda intorno e ha lanciato diversi ami: nuovi contatti con l’entourage di Trubin del Benfica, sondaggio anche per Kobel, portiere svizzero del Borussia Dortmund mentre appare davvero infattibile poter pensare di arrivare a un profilo come Unai Simon, blindato dall’Athletic Bilbao e fresco campione mondiale da titolarissimo (oltre che miglior portiere della manifestazione). 

Vicario resta un’opzione, se la Juve non dovesse riuscire ad arrivare a una prima scelta. Insomma, Carnevali e Massara valutano le opzioni, però sarà difficile riuscire a prendere a Spalletti il nuovo numero uno bianconero in tempo per farlo salire sull’aereo per Hong Kong domenica, quando comincerà la tournée nel profondo oriente.

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