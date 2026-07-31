Calciomercato Juve, idea Reijnders: come e quando può arrivare. Le ultime su portiere, terzino e centrale

TORINO - La tempistica l’ha spiegata l’ad Carnevali: «Ora siamo concentrati su Kolo Muani e Alajbegovic, poi penseremo al portiere». La Juventus ci sta lavorando da un po’, ma ora è il tempo di tirare le fila e prendere una decisione per uno dei ruoli chiave del mercato bianconero. Una priorità indicata da Spalletti, ma anche in diverse occasioni dallo stesso Carnevali: il casting prosegue, dopo aver di fatto rallentato - a meno di colpi di scena sempre possibili a trattative aperte - prima di affondare il colpo per Dibu Martinez. In questo momento c’è la volontà di effettuare un investimento su un profilo più giovane, come Suzuki del Parma: il numero uno giapponese resta il primo della lista, non l’unico. Anche perché serve un investimento importante.