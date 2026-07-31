Le condizioni di Yildiz verso Juve-Nizza: quanti ritorni, per Spalletti è il tempo delle scelte

TORINO - Il fischietto di Luciano Spalletti è tornato ad essere metronomo del lavoro che si svolge all’interno del centro sportivo della Continassa. È il tecnico di Certaldo a dettare i ritmi e guidare il gruppo squadra attraverso l’ennesima giornata di allenamenti e carico. Non si abbassa l’attenzione e nemmeno l’intensità, anche a 24 ore di distanza dall’amichevole contro il Nizza che, quindi, oggi sarà approcciata dalla Juventus con una discreta dose di chilometri accumulati nelle gambe.
Zhegrova torna in gruppo: la situazione di Yildiz e Thuram
La premessa è necessaria, il test contro la squadra francese può dare risposta ad alcuni quesiti che lo staff tecnico continua a porsi, ma tra questi non c’è certo la brillantezza atletica. A proposito di risposte, alcune sono arrivate proprio dal JTC. Edon Zhegrova ha terminato la fase di gestione dei carichi ed è tornato ad allenarsi stabilmente insieme ai compagni, candidandosi così per un posto nell’undici titolare nell’amichevole di oggi pomeriggio.
Juve: rientrano Koopmeiners, Bremer e David prima della tournée
Chi, invece, può raccogliere i primi minuti in bianconero della stagione 2026/2027 sono i nazionali rientrati negli ultimi giorni: Koopmeiners, Bremer e David. Tutti e tre hanno lavorato con il gruppo. Per stare ai rientri, ieri i cancelli della Continassa si sono riaperti anche per McKennie e Conceicao: gli ultimi, se si esclude Nico Gonzalez per cui si continua a cercare una soluzione in uscita con l’Atletico Madrid.
Juve-Nizza: probabile formazione e dove vedere l’amichevole
Prima, però, l’amichevole di oggi - alle 18 allo Juventus Training Center -, contro il Nizza. Partita che sarà trasmessa dal colosso dell’industria videoludica, Ea Sports. Una prima volta assoluta, tutt’altro che una banalità ma, anzi, un passaggio importante della partnership e, in generale, della fruizione del prodotto calcio. Si replicherà poi il 17 agosto quando anche la tradizionale amichevole in famiglia tra Prima squadra e Next Gen sarà trasmessa da Ea Sports. Quale Juve si potrà vedere?
È probabile che i bianconeri si presenteranno con una versione molto simile a quella mostrata nelle prime due uscite stagionali. Di Gregorio in porta, linea difensiva a quattro con Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso; in mezzo al campo ancora la coppia Locatelli-Douglas Luiz e poi Zhegrova, Miretti, Boga e Durmisi davanti. Da Celik a destra, passando per Koopmeiners in mezzo e Licina come esterno alto a destra, i ballottaggi sono aperti. In ogni caso, la certezza è che ci sarà spazio per tutti tra un tempo e l’altro.
TORINO - Il fischietto di Luciano Spalletti è tornato ad essere metronomo del lavoro che si svolge all’interno del centro sportivo della Continassa. È il tecnico di Certaldo a dettare i ritmi e guidare il gruppo squadra attraverso l’ennesima giornata di allenamenti e carico. Non si abbassa l’attenzione e nemmeno l’intensità, anche a 24 ore di distanza dall’amichevole contro il Nizza che, quindi, oggi sarà approcciata dalla Juventus con una discreta dose di chilometri accumulati nelle gambe.
Zhegrova torna in gruppo: la situazione di Yildiz e Thuram
La premessa è necessaria, il test contro la squadra francese può dare risposta ad alcuni quesiti che lo staff tecnico continua a porsi, ma tra questi non c’è certo la brillantezza atletica. A proposito di risposte, alcune sono arrivate proprio dal JTC. Edon Zhegrova ha terminato la fase di gestione dei carichi ed è tornato ad allenarsi stabilmente insieme ai compagni, candidandosi così per un posto nell’undici titolare nell’amichevole di oggi pomeriggio.