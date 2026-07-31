Le condizioni di Yildiz verso Juve-Nizza: quanti ritorni, per Spalletti è il tempo delle scelte

Prima, però, l’amichevole di oggi - alle 18 allo Juventus Training Center -, contro il Nizza . Partita che sarà trasmessa dal colosso dell’industria videoludica, Ea Sports . Una prima volta assoluta, tutt’altro che una banalità ma, anzi, un passaggio importante della partnership e, in generale, della fruizione del prodotto calcio. Si replicherà poi il 17 agosto quando anche la tradizionale amichevole in famiglia tra Prima squadra e Next Gen sarà trasmessa da Ea Sports . Quale Juve si potrà vedere?

È probabile che i bianconeri si presenteranno con una versione molto simile a quella mostrata nelle prime due uscite stagionali. Di Gregorio in porta, linea difensiva a quattro con Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso; in mezzo al campo ancora la coppia Locatelli-Douglas Luiz e poi Zhegrova, Miretti, Boga e Durmisi davanti. Da Celik a destra, passando per Koopmeiners in mezzo e Licina come esterno alto a destra, i ballottaggi sono aperti. In ogni caso, la certezza è che ci sarà spazio per tutti tra un tempo e l’altro.