Juve-Nizza, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. In campo anche la Next Gen

Lavoro, identità e conferme: Spalletti è pronto a sfidare il Nizza nel terzo test amichevole per cercare di mettere qualche altro tassello nella costruzione della propria Juve . Alla Continassa sono rientrati anche alcuni reduci dal Mondiale, ma non tutti sono arruolabili. Quindi ancora tanto spazio a qualche giovane, come nelle scorse partite, quando il mister ha ricevuto risposte positive. Sotto controllo ancora Yildiz, che non sarà rischiato vista la tendinopatia che lo accompagna da tempo. In contemporanea scende in campo anche la Next Gen di Brambilla contro il Vado , dopo la buona prova con il Pisa.

Giorno di lutto nel calcio italiano e mondiale per la scomparsa di una leggenda come Franco Baresi . Centinaia di messaggi di cordoglio, a cui si è aggiunto anche quello di Alessandro Del Piero : "Grazie Franco per quello che ci hai insegnato, sul campo e fuori dal campo, con la tua leggendaria carriera. Una bandiera è per sempre. Ps. Aggiungo: 39 volte grazie. Gli juventini capiranno". Il riferimento è all'omaggio di Baresi per le 39 vittime dell'Heysel sfidando... i poliziotti ( QUI IL RACCONTO )

17:00

Le formazioni ufficiali di Juventus-Nizza

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti.

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Camara A., Bouard, Abergel, Clauss, Camara I., Cho, Bard, Alabi, Coulibaly, Diallo. All. Haise.

16:55

Carnevali su Kolo Muani: "Difficile che..."

Giovanni Carnevali ha parlato dell'arrivo di Randal Kolo Muani mentre posava con alcuni tifosi. L'amministratore delegato ha confermato che non sarà oggi il giorno tanto atteso del ritorno dell'attaccante francese (LE PAROLE DI CARNEVALI E LE ULTIME).

16:50

Altra chance per Douglas Luiz

In mezzo al campo ci sarà di nuovo Douglas Luiz. Il brasiliano partirà titolare al fianco del capitano Locatelli. I tifosi bianconeri sperano di ritrovare il calciatore che appena due anni fa incantava con la maglia dell'Aston Villa in Premier League.

16:45

Le probabili formazioni di Juventus-Nizza

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti, Oboavwoduo; Durmisi. All. Spalletti.

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise.

16:41

Minuto di silenzio per Franco Baresi

La Juventus scenderà in campo nel ricordo di Franco Baresi. Nel giorno della morte della bandiera del Milan e dell'Italia, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio in suo onore. La leggenda italiana si era distinta nel 1990 rendendo omaggio alle vittime dell'Heysel, posando un mazzo di trentanove rose rosse nell'impianto di Bruxelles prima di una sfida di Coppa dei Campioni.

16:35

Dove vedere Juventus-Nizza

Il fischio d'inizio dell'amichevole estiva tra la Juventus e il Nizza è fissato per venerdì 31 luglio 2026 alle ore 18:00 allo Juventus Training Center. La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport, ma si potrà vedere anche gratuitamente in streaming sul sito ufficiale della Juventus. Un regalo che il club ha deciso di fare ai tifosi per tutte le partite del precampionato.

16:25

I convocati di Luciano Spalletti

Sono ventitré i calciatori bianconeri convocati da Luciano Spalletti per l'amichevole contro il Nizza. È presente Teun Koopmeiners, tornato in gruppo da qualche giorno e che adesso potrebbe trovare l'esordio stagionale. Tante le assenze. Non è presente Kenan Yildiz, alle prese con il lavoro di recupero per la tendinopatia che si trascina dalla scorsa stagione. Le assenze dell'ultima ora sono quelle di Jeremie Boga e Mattia Perin: l'ivoriano ha avuto una sindrome vertiginosa, mentre il portiere bianconero è alle prese con un affaticamento muscolare. Ecco, di seguito, la lista completa:

PORTIERI: Di Gregorio, Pinsoglio, Bruno;

DIFENSORI: Celik, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Gil Puche;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Adzic, Miretti, Arthur;

ATTACCANTI: Zhegrova, Milik, Oboavwoduo, Licina, Durmisi.

16:20

Terza amichevole stagionale per la Juventus

La Juventus torna in campo per la terza amichevole della preaseason. Dopo lo 0-0 contro il Basilea dell'ex Lichtsteiner, i bianconeri si sono poi imposti 1-0 sullo Standard Liegi. Alle 18 ci sarà l'ultimo test prima della partenza per la tournée internazionale: allo Juventus Training Center arriva il Nizza.

Juventus Training Center - Torino