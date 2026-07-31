Terzo appuntamento del precampionato per la Juventus , che affronta il Nizza in un test importante per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo le prime due uscite estive, Luciano Spalletti cerca altre risposte per continuare nel percorso di crescita della squadra. Il tecnico però non può contare ancora sulla squadra al completo. Tra le assenze spicca quella di Yildiz, lasciato a riposo per gestire la tendinopatia rotulea. Ci sarà sicuramente tanto spazio per i giovani che già si sono messi in mostra nelle precedenti partite.

Yildiz a riposo, Perin assente: gli indisponibili

La Juve non vuole rischiare nulla con Yildiz per non peggiorare la sua tendinopatia rotulea. E proprio per questo motivo il numero 10 bianconero non prenderà parte all'amichevole contro il Nizza. Non è presenta nella lista Perin e Boga: il primo per un affaticamento muscolare e il secondo per una sindrome vertiginosa. Quindi niente sfida da ex per l'ivoriano. Non scenderanno in campo neanche Bremer, McKennie, David e Conceicao, rientrati da poco dal Mondiale e con una gestione dei carichi al momento differente rispetto al gruppo. Indisponibile ancora Thuram alle prese con una sindrome femuro-rotulea.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE