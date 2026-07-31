Quando Baresi omaggiò le vittime dell’Heysel sfidando i poliziotti: l’elogio dei tifosi Juve

Grande uomo prima che grande calciatore: il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale a cavallo tra gli anni '80 e '90. Kaiser Franz, come veniva chiamato da calciatore, è scomparso a 66 anni in un dolore che ha colpito tutti, tifosi rossoneri e avversari. In campo, infatti, Franco Baresi ha sempre rispettato chi aveva contro, con quella classe e quell'eleganza di un calcio romantico e d'altri tempi che sembra oggi un lontano ricordo. Nel giorno della sua morte, è tornato virale un gesto della primavera del 1990, in cui aveva reso omaggio alle vittime dell'Heysel andando anche contro i divieti imposti.

Baresi omaggia le vittime dell'Heysel Quel 29 maggio del 1985 è ancora impresso nelle menti dei tifosi della Juventus. Una pagina triste di storia ma anche importante per educare e per ricordare le trentanove vittime dello stadio Heysel di Bruxelles. Tra le tante celebrazioni per quegli angeli volati in cielo troppo presto, quella di Franco Baresi è stata intensa e ricca di significato.

Milan Franco Baresi, le immagini più belle della sua carriera col Milan e non solo Il 7 marzo del 1990, il Milan doveva scendere in campo proprio all'Heysel nell'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro il Mechelen. I rossoneri avevano chiesto di poter rendere omaggio alle vittime della tragedia del 1985, ma le autorità belghe non hanno permesso nulla di ufficiale. Così, prima dell'inizio della sfida, Franco Baresi, accompagnato dal direttore organizzativo rossonero Paolo Taveggia, ha deposto un mazzo con trentanove rose rosse sotto quella che era la "Curva Z" dell'impianto di Bruxelles. Un gesto tanto semplice quanto forte, rimasto impresso nella memoria dei tifosi bianconeri. Il ringraziamento dei tifosi bianconeri Il rispetto mostrato da Franco Baresi nell'omaggio alle trentanove vittime dell'Heysel ha colpito i tifosi della Juventus, che hanno ricambiato. In occasione di un incontro casalingo allo stadio Comunale di Torino, i tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione di ringraziamento in curva: "Baresi 39 volte grazie". Rispetto e lealtà per un grande campione e grandissimo uomo. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE