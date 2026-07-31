"Kolo Muani? Difficile che...", Carnevali spiazza i tifosi in attesa del colpo Juve: la situazione

È quasi tutto pronto per il ritorno di Kolo Muani. Dopo una lunga attesa, la Juventus riaccoglierà presto l'attaccante francese, decisivo nel raggiungimento della qualificazione alla Champions League due stagioni fa. I bianconeri e il PSG stanno definendo gli ultimi dettagli prima della partenza alla volta di Torino. Mentre la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Nizza nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio della tournée internazionale, si attende soltanto l'arrivo del ventottenne. Intanto, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato di quando Kolo Muani possa arrivare a Torino.
Kolo Muani ha scelto la Juve
Randal Kolo Muani ha scelto la Juventus e la Juventus lo ha scelto Randal Kolo Muani. Entrambi hanno bisogno di ripartire dopo una stagione complicata. I bianconeri hanno chiuso al sesto posto, non riuscendo a centrale la qualificazione alla Champions League. Il classe 1998 è reduce da un'annata opaca al Tottenham, con soltanto cinque gol segnati tra tutte le competizioni. Adesso l'opportunità per ripartire, insieme.
E la fermezza di Randal Kolo Muani è stata decisiva per il suo ritorno a Torino. Il francese vedeva solamente il bianconero nel sul destito e ha fatto in modo che i suoi desideri venissero esauditi. Ora mancano visite mediche e firma prima che la sua nuova avventura alla Juventus possa ufficialmente iniziare.
Quando arriva Kolo Muani: le parole di Carnevali
Manca ancora qualcosina per l'arrivo di Randal Kolo Muani. Già in mattinata, tanti tifosi bianconeri si sono recati al J|Medical aspettando l'arrivo dell'attaccante francese. "Speriamo che arrivi", ha detto sorridendo l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, sempre disponibile per regalare qualche selfie.
Incalzato da altre domande, ha poi aggiunto: "Oggi è difficile". E infatti, non dovrebbe essere oggi la giornata dell'arrivo, ma potrebbe essere necessaria qualche altra ora. Il classe 1998, comunque, dovrebbe volare con il resto della squadra per la tournée internazionale, con la partenza fissata per domenica.
Le condizioni di Kolo Muani e quando potrebbe debuttare con la Juve
Messe da parte queste settimane di attesa, il prossimo passo sarà intanto capire quale Kolo Muani ritroverà Luciano Spalletti. Cioè, in che condizioni sta per ripresentarsi. Nell’ultima settimana, l’attaccante si è allenato solamente con l’Under 19 del Psg. Non ha messo minuti nelle gambe. Ha messo solo corsa, esercitazioni fisiche, lavoro atletico. Tutto il resto deve arrivare e no, non sarà un dettaglio, sarà semmai fatica supplementare che il (presto) neo acquisto juventino avrà da immagazzinare quanto prima. Facile prevederlo, poi però parlerà il campo: debutto con il Chelsea - se sarà subito in condizione - oppure più probabilmente con l’Inter, sfidata in maglia Juve solamente una volta con tanto di assist a Francisco Conceiçao. Era metà febbraio di un anno fa: i sogni di gloria ancora intatti, poi con Tudor la rincorsa al quarto posto, di cui è stato enorme protagonista, come in fondo al Mondiale per Club.
Le cifre dell'operazione
Randal Kolo Muani torna così alla Juventus dopo la breve parentesi poco fortunata al Tottenham. Il nuovo numero 9 era sicuramente l'acquisto più atteso dai tifosi bianconeri, che adesso dovranno aspettare soltanto qualche altra ora prima di poterlo riabbracciare. Per strapparlo al PSG, Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno dovuto pagare 50 milioni totali (38 più 12 di bonus), in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Dopo le visite mediche di rito al J|Medical, il francese si legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni.
È quasi tutto pronto per il ritorno di Kolo Muani. Dopo una lunga attesa, la Juventus riaccoglierà presto l'attaccante francese, decisivo nel raggiungimento della qualificazione alla Champions League due stagioni fa. I bianconeri e il PSG stanno definendo gli ultimi dettagli prima della partenza alla volta di Torino. Mentre la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Nizza nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio della tournée internazionale, si attende soltanto l'arrivo del ventottenne. Intanto, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato di quando Kolo Muani possa arrivare a Torino.
Kolo Muani ha scelto la Juve
Randal Kolo Muani ha scelto la Juventus e la Juventus lo ha scelto Randal Kolo Muani. Entrambi hanno bisogno di ripartire dopo una stagione complicata. I bianconeri hanno chiuso al sesto posto, non riuscendo a centrale la qualificazione alla Champions League. Il classe 1998 è reduce da un'annata opaca al Tottenham, con soltanto cinque gol segnati tra tutte le competizioni. Adesso l'opportunità per ripartire, insieme.
E la fermezza di Randal Kolo Muani è stata decisiva per il suo ritorno a Torino. Il francese vedeva solamente il bianconero nel sul destito e ha fatto in modo che i suoi desideri venissero esauditi. Ora mancano visite mediche e firma prima che la sua nuova avventura alla Juventus possa ufficialmente iniziare.