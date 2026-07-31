"Kolo Muani? Difficile che...", Carnevali spiazza i tifosi in attesa del colpo Juve: la situazione

Le condizioni di Kolo Muani e quando potrebbe debuttare con la Juve

Messe da parte queste settimane di attesa, il prossimo passo sarà intanto capire quale Kolo Muani ritroverà Luciano Spalletti. Cioè, in che condizioni sta per ripresentarsi. Nell’ultima settimana, l’attaccante si è allenato solamente con l’Under 19 del Psg. Non ha messo minuti nelle gambe. Ha messo solo corsa, esercitazioni fisiche, lavoro atletico. Tutto il resto deve arrivare e no, non sarà un dettaglio, sarà semmai fatica supplementare che il (presto) neo acquisto juventino avrà da immagazzinare quanto prima. Facile prevederlo, poi però parlerà il campo: debutto con il Chelsea - se sarà subito in condizione - oppure più probabilmente con l’Inter, sfidata in maglia Juve solamente una volta con tanto di assist a Francisco Conceiçao. Era metà febbraio di un anno fa: i sogni di gloria ancora intatti, poi con Tudor la rincorsa al quarto posto, di cui è stato enorme protagonista, come in fondo al Mondiale per Club.