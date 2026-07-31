Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Douglas Luiz mai visto: golazo col Nizza, elogio Spalletti e orgoglio: "Juve, sono qui per restare"

Il centrocampista brasiliano manda un messaggio chiaro per quanto riguardo il suo futuro in bianconero
3 min
Douglas LuizJuve-Nizza
Douglas Luiz mai visto: golazo col Nizza, elogio Spalletti e orgoglio: "Juve, sono qui per restare" © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve vince e convince contro il Nizza. Nonostante le tante assenze dei giocatori rientrati dopo il Mondiale, i bianconeri riescono a vincere per 2-0 contro i francesi. Un gol per tempo e il primo lo ha siglato Douglas Luiz. Il brasiliano è apparso più brillante rispetto alle prime due uscite, ed è anche normale visto il lavoro nel ritiro, e ha disputato un primo tempo davvero importante. A fine gara poi le parole anche sul futuro. 

Douglas Luiz e la voglia di Juve

Douglas Luiz ha voglia di riprendersi la Juve. O almeno è quello che lui ha voluto far intendere anche nel post partita. Il centrocampista brasiliano ha parlato poco ma ha detto una cosa importante: "La mia priorità è restare qui e dimostrare a tutti che posso dare il massimo per questo club: ce l'ho in mente dal primo allenamento. La rete mi ha aiutato e sono felice di questo e mi piace giocare in questo ruolo: non ho una posizione preferita, voglio fare il meglio per questa squadra e questo club". Un segnale chiaro dell'ex Aston Villa che, dopo un paio di stagioni opache, vuole far vedere a tutti il suo valore e contro il Nizza ha mandato un messaggio, lo stesso che poi ha sottolineato Spalletti

L'elogio di Spalletti

Queste le parole dell'allenatore a fine partita a Sky sul centrocampista brasiliano: "Douglas Luiz? Più brillante delle altre uscite. Oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene non sia finita con qualche infortunato".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS