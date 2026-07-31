Douglas Luiz mai visto: golazo col Nizza, elogio Spalletti e orgoglio: "Juve, sono qui per restare"

La Juve vince e convince contro il Nizza. Nonostante le tante assenze dei giocatori rientrati dopo il Mondiale, i bianconeri riescono a vincere per 2-0 contro i francesi. Un gol per tempo e il primo lo ha siglato Douglas Luiz. Il brasiliano è apparso più brillante rispetto alle prime due uscite, ed è anche normale visto il lavoro nel ritiro, e ha disputato un primo tempo davvero importante. A fine gara poi le parole anche sul futuro.

Douglas Luiz e la voglia di Juve Douglas Luiz ha voglia di riprendersi la Juve. O almeno è quello che lui ha voluto far intendere anche nel post partita. Il centrocampista brasiliano ha parlato poco ma ha detto una cosa importante: "La mia priorità è restare qui e dimostrare a tutti che posso dare il massimo per questo club: ce l'ho in mente dal primo allenamento. La rete mi ha aiutato e sono felice di questo e mi piace giocare in questo ruolo: non ho una posizione preferita, voglio fare il meglio per questa squadra e questo club". Un segnale chiaro dell'ex Aston Villa che, dopo un paio di stagioni opache, vuole far vedere a tutti il suo valore e contro il Nizza ha mandato un messaggio, lo stesso che poi ha sottolineato Spalletti.