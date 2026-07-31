Spalletti, il grazie alla Juve per il funerale e poi sorpresa Douglas e Arthur! E sul mercato...

Poi l'analisi sulla partita: " Mi è piaciuto tutto perché a volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare quando vedeva di non avere supporto di difesa e centrocampo. Andava a pressare quando non c'era tutta la squadra pronta ad agganciare l'avversario e invece stasera hanno fatto bene. Hanno dato dieci metri di campo e si sono toli venti di profondità e hanno riconquistato molti pallone per creare degli sviluppi interessanti . Qualche volta abbiamo perso troppi palloni, abbastanza banali".

Il mercato Juve

Gli elogi di Spalletti a Douglas Luiz: "Più brillante delle altre uscite. Oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene non sia finita con qualche infortunato". E poi sul mercato: "Sono ottimista perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, sono nel mezzo e sento tutto quel che rimbalza. Vedo l'impegno e la presenza sul mercato. È un mercato complicato e in più abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, siamo a dover rincorrere delle caselle su questi campettini e non c'è la possibilità di fare come altri club che prendo un giocatore a qualsiasi costo. Noi bisogna ottimizzare e anche in questo i direttori sono perfetti".