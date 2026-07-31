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Spalletti, il grazie alla Juve per il funerale e poi sorpresa Douglas e Arthur! E sul mercato...

Il tecnico bianconero nel post partita col Nizza: "Credevano che li avremmo messi da parte e invece...Ecco cosa ha detto la partita"
Spalletti, il grazie alla Juve per il funerale e poi sorpresa Douglas e Arthur! E sul mercato... © Redazione
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Tutte le notizie sulla squadra

Altra prova convincente per la Juventus in questo precampionato. Nonostante le tante assenze, soprattutto dei giocatori tornati dalla vacanze dopo i Mondiali, i bianconeri riescono a superare il Nizza a Vinovo con il risultato di 2-0. Douglas Luiz con un bolide mancino nel primo tempo e poi Oboavwoduo a chiudere la contesa. Al termine della partita è proprio Spalletti a parlare per analizzare la prova della sua squadra.

Spalletti, il ricordo per la mamma e Baresi

Prima di parlare dell'amichevole, Spalletti a Sky, ha ricordato la mamma scomparsa qualche giorno fa: "Grazie del pensiero. Le mamme sono l'emblema della vita anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere tutto il board della Juve al funerale, un bellissimo gesto". E anche uno su Franco Baresi: "Mi sento di dire quelle bellissime cose che in molti hanno scritto. Ho visto frasi che descrivono benissimo il livello dell'uomo e del campione. Andando a giro per video e giornali, come si fa ormai, c'è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi ed è lui che ne ha determinato la grandezza per quanto riguarda i difensori. È lui che ha detto c'è un altro come me anche che si occupa di fase difensiva ed è Franco Baresi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Spalletti: "Mi è piaciuto tutto contro il Nizza"

Poi l'analisi sulla partita: "Mi è piaciuto tutto perché a volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare quando vedeva di non avere supporto di difesa e centrocampo. Andava a pressare quando non c'era tutta la squadra pronta ad agganciare l'avversario e invece stasera hanno fatto bene. Hanno dato dieci metri di campo e si sono toli venti di profondità e hanno riconquistato molti pallone per creare degli sviluppi interessanti. Qualche volta abbiamo perso troppi palloni, abbastanza banali".

Il mercato Juve

Gli elogi di Spalletti a Douglas Luiz: "Più brillante delle altre uscite. Oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene non sia finita con qualche infortunato". E poi sul mercato: "Sono ottimista perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, sono nel mezzo e sento tutto quel che rimbalza. Vedo l'impegno e la presenza sul mercato. È un mercato complicato e in più abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, siamo a dover rincorrere delle caselle su questi campettini e non c'è la possibilità di fare come altri club che prendo un giocatore a qualsiasi costo. Noi bisogna ottimizzare e anche in questo i direttori sono perfetti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Ekhator, Thuram e la Tournée

Spalletti in zona mista: "Ekhator e Thuram non verranno in tournée per recuperare dagli infortuni. Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Verranno in tournée e li valuteremo. Kolo Muani e Alajbegovic? Avete intercettato due situazioni vere"

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Altra prova convincente per la Juventus in questo precampionato. Nonostante le tante assenze, soprattutto dei giocatori tornati dalla vacanze dopo i Mondiali, i bianconeri riescono a superare il Nizza a Vinovo con il risultato di 2-0. Douglas Luiz con un bolide mancino nel primo tempo e poi Oboavwoduo a chiudere la contesa. Al termine della partita è proprio Spalletti a parlare per analizzare la prova della sua squadra.

Spalletti, il ricordo per la mamma e Baresi

Prima di parlare dell'amichevole, Spalletti a Sky, ha ricordato la mamma scomparsa qualche giorno fa: "Grazie del pensiero. Le mamme sono l'emblema della vita anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere tutto il board della Juve al funerale, un bellissimo gesto". E anche uno su Franco Baresi: "Mi sento di dire quelle bellissime cose che in molti hanno scritto. Ho visto frasi che descrivono benissimo il livello dell'uomo e del campione. Andando a giro per video e giornali, come si fa ormai, c'è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi ed è lui che ne ha determinato la grandezza per quanto riguarda i difensori. È lui che ha detto c'è un altro come me anche che si occupa di fase difensiva ed è Franco Baresi".

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