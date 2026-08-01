Pagelle Juve: Douglas Luiz toglie le infradito, Zhegrova con paura, Celik si fa in tre

La Juventus supera il Nizza per 2-0 nel terzo test amichevole del precampionato disputato alla Continassa, offrendo segnali positivi a Luciano Spalletti nonostante le assenze nel reparto offensivo e l'attesa per l'arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic. I bianconeri hanno controllato la gara con autorevolezza, trovando il vantaggio grazie a una splendida conclusione di Douglas Luiz. Nel finale è arrivato anche il raddoppio, con Justin Oboavwoduo che all'89' ha finalizzato al meglio l'assist di Adzic, chiudendo definitivamente i conti. Ecco voti e giudizi dell’amichevole.