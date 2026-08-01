"Suzuki mi garba, Kolo Muani utile ma non basta. Cosa serve alla mia Juve": Spalletti a tutto mercato

Sorride, Luciano Spalletti, come gli abbiamo visto fare poche volte dal suo approdo in bianconero. Sarà per l'affetto che il pubblico gli ha dimostrato a più riprese nel corso dell'amichevole col Nizza. O forse perché, finalmente, sente di non dover più correre da solo per plasmare la Juventus che verrà. E non è un caso, infatti, che a margine del match - quando ci ha raggiunti sulle tribune del Juventus Training Center - ci sia subito spazio per un elogio nei confronti dei dirigenti bianconeri, alla luce dell'imminente arrivo di Kolo e - forse, almeno a detta sua - Alajbegovic: "Sì, mi aspetto nuovi arrivi - esordisce Spalletti -. Ho l’ufficio tra Ottolini e Massara (ride, ndr) e vedo il loro impegno e la loro presenza sul mercato, sono direttori conosciuti, hanno contatti con chiunque. Siccome è un mercato particolarmente complicato e siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti - e infatti siamo a rincorrere caselle su questi campettini - bisogna che si ottimizzi un po’ e mi sembra che anche in questo i direttori siano perfetti. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegobic, per quello che so io, la situazione è diversa".