Juve Next Gen, ufficiali date e orari delle prime otto giornate di Serie C: il calendario bianconero

Ufficiale il calendario delle prime 8 partite della Juventus Next Gen con date e orari. I bianconeri di Brambilla, che ieri hanno perso di misura nel test contro il Vado, esordiranno nel gruppo A di Serie C in casa contro il Novara sabato 22 agosto alle ore 18. L'esordio ufficiale in stagione però avverrà in Coppa Italia domenica 16 agosto al Moccagatta partire dalle 18 contro il Forlì, poi sarà testa al campionato.
Juve Next Gen, Serie C: i primi impegni
La Lega Pro ha reso noto il calendario delle prime otto giornate del campionato di Serie C 2026/27. Come detto la stagione della Juventus Next Gen prenderà il via sabato 22 agosto alle ore 18:00, quando i bianconeri ospiteranno il Novara allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Dopo l'esordio davanti al proprio pubblico, la formazione bianconera sarà attesa dalla trasferta contro il Carpi, in programma domenica 30 agosto alle ore 18:00. Successivamente farà ritorno al "Moccagatta", dove domenica 6 settembre alle ore 18:00 riceverà la Pergolettese.
Date e orari dalla quarta all'ottava giornata
Nel quarto turno la Juventus Next Gen sarà di scena sul campo dell'Ospitaletto, domenica 13 settembre alle ore 18:00. Quattro giorni più tardi, nel turno infrasettimanale della quinta giornata, affronterà il Cittadella in trasferta, con calcio d'inizio fissato per giovedì 17 settembre alle ore 18:30.
Il programma delle prime otto giornate si completerà con la gara interna contro l'AlbinoLeffe, prevista per domenica 20 settembre alle ore 12:30, seguita dalla trasferta sul campo del Desenzano, sabato 26 settembre alle ore 17:30, e dall'impegno casalingo contro il Lumezzane, in calendario domenica 4 ottobre alle ore 17:30 al "Moccagatta".
Il calendario dei primi otto turni
Di seguito il recap con date e orari della prime otto giornate di Serie C per la Juventus Next Gen.
- 1ª giornata: Juventus Next Gen-Novara – sabato 22 agosto, ore 18:00
- 2ª giornata: Carpi-Juventus Next Gen – domenica 30 agosto, ore 18:00
- 3ª giornata: Juventus Next Gen-Pergolettese – domenica 6 settembre, ore 18:00
- 4ª giornata: Ospitaletto-Juventus Next Gen – domenica 13 settembre, ore 18:00
- 5ª giornata: Cittadella-Juventus Next Gen – giovedì 17 settembre, ore 18:30
- 6ª giornata: Juventus Next Gen-AlbinoLeffe – domenica 20 settembre, ore 12:30
- 7ª giornata: Desenzano-Juventus Next Gen – sabato 26 settembre, ore 17:30
- 8ª giornata: Juventus Next Gen-Lumezzane – domenica 4 ottobre, ore 17:30
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