Alajbegovic è atterrato a Torino con Pjanic, il mercato Juve svolta: visite mediche e firma!

Kerim è un esterno offensivo . Ambidestro di piede, può giocare largo sia a destra che a sinistra (posizione che predilige), ma è stato utilizzato anche con trequartista puro. E questo anche il ruolo che ha menzionato Spalletti dopo la vittoria contro il Nizza. Proprio la duttilità è uno dei grandi punti di forza del bosniaco, considerato un vero e proprio regista offensivo .

Sfrontatezza e personalità sono i suoi biglietti da visita: il diciannovenne ama puntare l'uomo ed è dotato di velocità e accelerazioni fulminee. Un piccolo talentino che ha colpito tutti in patria, compresa una vecchia conoscenza della Juve, Pjanic, che è stato il primo a mandare un riscontro positivo alla sua vecchia squadra. I tifosi pregano e sperano di vedere una nuova stella. Solo Yildiz non basta, per far brillare la squadra ne servono di più. E Alajbegovic può riuscirci.

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