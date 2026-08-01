Alajbegovic è atterrato a Torino con Pjanic, il mercato Juve svolta: visite mediche e firma!

Nuovo arrivo in casa Juve. All'indomani della gara vinta sul Nizza, Luciano Spalletti accoglie un nuovo rinforzo per innalzare il tasso tecnico della squadra: si tratta di Kerim Alajbegovic. Il fantasista bosniaco arriva per rafforzare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico, a partire da oggi si tuffa nel mondo bianconero con il suo approdo a Torino. Il classe 2007 giunge dopo l'accordo economico trovato tra la Juventus e Bayer Leverkusen. Si tratta del terzo acquisto dopo gli arrivi di Jeff Ekhator e Zeki Celik, oltre il riscatto di Boga. Poi sarà la volta di Randal Kolo Muani.
Juve, ecco Alajbegovic
Nella serata del primo agosto, Kerim Alajbegovic è sbarcato a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Reduce da un buon mondiale con la Bosnia/Erzegovina (anche un gran gol segnato il Qatar), il classe 2007 vuole prendersi la scena anche in un club storico come la Juventus. La giovane stella è arrivata all'aeroporto di Caselle, accompagnato dall'ex bianconero Miralem Pjanic che ha curato la trattativa.
Adesso il diciannovenne si recherà al J|Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima della firma e dell'annuncio ufficiale. Kerim Alajbegovic si aggregherà poi al resto dei compagni, che domani partiranno alla volta di Hong Kong per l'inizio della tournée internazionale. Sarà l'occasione per assaporare il mondo Juventus, che sarà la sua casa per le prossime cinque stagioni.
Le cifre dell'operazione
Con un vero e proprio blitz di mercato, la Juventus è riuscita a superare una folta concorrenza internazionale e ad assicurarsi Alajbegovic, uno dei profili più interessanti della nuova generazione europea. La dirigenza bianconera ha accelerato nelle scorse ore della trattativa, trovando l'intesa definitiva con il Bayer Leverkusen e chiudendo un'operazione destinata a rappresentare uno degli investimenti più importanti dell'estate. L'accordo tra i due club prevede un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva che potrà raggiungere i 35 milioni di euro: 30 milioni di parte fissa, ai quali si aggiungono cinque milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.
Il club tedesco n ha inoltre ottenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, mantenendo così un interesse economico sul suo percorso di crescita. Per il talento classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo prima dell'approdo in Germania, è invece pronto un contratto di lunga durata. Alajbegovic firmerà infatti con la Juventus fino al 30 giugno 2031 e percepirà uno stipendio di circa tre milioni di euro a stagione, conferma della fiducia che il club ripone nelle sue qualità e del ruolo che potrebbe ritagliarsi nel progetto tecnico bianconero nei prossimi anni.
Come lo può sfruttare Spalletti
Kerim è un esterno offensivo. Ambidestro di piede, può giocare largo sia a destra che a sinistra (posizione che predilige), ma è stato utilizzato anche con trequartista puro. E questo anche il ruolo che ha menzionato Spalletti dopo la vittoria contro il Nizza. Proprio la duttilità è uno dei grandi punti di forza del bosniaco, considerato un vero e proprio regista offensivo.
Sfrontatezza e personalità sono i suoi biglietti da visita: il diciannovenne ama puntare l'uomo ed è dotato di velocità e accelerazioni fulminee. Un piccolo talentino che ha colpito tutti in patria, compresa una vecchia conoscenza della Juve, Pjanic, che è stato il primo a mandare un riscontro positivo alla sua vecchia squadra. I tifosi pregano e sperano di vedere una nuova stella. Solo Yildiz non basta, per far brillare la squadra ne servono di più. E Alajbegovic può riuscirci.
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Nuovo arrivo in casa Juve. All'indomani della gara vinta sul Nizza, Luciano Spalletti accoglie un nuovo rinforzo per innalzare il tasso tecnico della squadra: si tratta di Kerim Alajbegovic. Il fantasista bosniaco arriva per rafforzare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico, a partire da oggi si tuffa nel mondo bianconero con il suo approdo a Torino. Il classe 2007 giunge dopo l'accordo economico trovato tra la Juventus e Bayer Leverkusen. Si tratta del terzo acquisto dopo gli arrivi di Jeff Ekhator e Zeki Celik, oltre il riscatto di Boga. Poi sarà la volta di Randal Kolo Muani.
Juve, ecco Alajbegovic
Nella serata del primo agosto, Kerim Alajbegovic è sbarcato a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Reduce da un buon mondiale con la Bosnia/Erzegovina (anche un gran gol segnato il Qatar), il classe 2007 vuole prendersi la scena anche in un club storico come la Juventus. La giovane stella è arrivata all'aeroporto di Caselle, accompagnato dall'ex bianconero Miralem Pjanic che ha curato la trattativa.
Adesso il diciannovenne si recherà al J|Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima della firma e dell'annuncio ufficiale. Kerim Alajbegovic si aggregherà poi al resto dei compagni, che domani partiranno alla volta di Hong Kong per l'inizio della tournée internazionale. Sarà l'occasione per assaporare il mondo Juventus, che sarà la sua casa per le prossime cinque stagioni.