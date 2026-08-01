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Adzic vicino all'addio alla Juve dopo il super assist: la nuova squadra in Serie A

Il centrocampista montenegrino è stato decisivo nella vittoria per 2-0 contro il Nizza e adesso si avvicina a un nuovo club: potrebbe essere la prima cessione in mediana
4 min
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Un assist per la rete Justin Oboavwoduo e una prova convincente contro il NizzaVasilije Adzić sta dimostrando di continuare a crescere. Il ventenne montenegrino ha vissuto una stagione poco esaltante in bianconero e adesso potrebbe rilanciarsi lontano da Torino: su di lui ci sono diversi club di Serie A che stanno lavorando per raggiungere l'accordo con la società bianconera. In questo momento, il Cagliari sembra essere balzato davanti a tutte le pretedenti per Vasilije Adzić.

Il Cagliari accelera per Adzić

In attesa degli arrivi di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, la Juventus ha anche l'esigenza di sfoltire la rosa per poter poi procedere con gli altri colpi in entrata. Sulla lista di Giovanni Carnevali e Frederic Massara c'è anche un innesto a centrocampo, ma sarà necessario far spazio. E la cessione di Vasilije Adzić potrebbe essere la prima in quella zona del campo. Il classe 2006 è seguito da diversi club di Serie A, ma adesso il Cagliari sembra essere balzato in pole position.  

 

I contatti tra i rossoblù e la Juventus sono continui e procedono. Alla luce del caso scoppiato che vede coinvolto Sebastiano Espositoil Cagliari potrebbe decidere di accelerare per regalare un nuovo innesto di talento e classe in mezzo al campo. Lo scorso anno, Adzić ha collezionato 17 presenze tra Serie A e Champions League, trovando anche il gran gol vittoria contro l'Inter.

Il precampionato e l'assist decisivo

In questo avvio di stagione, il ventenne montenegrino si è ritagliato spazio importante anche grazie alle tante defezioni legate a Mondiale e infortuni. Dopo la prova sottotono giocata contro il Basilea, Adzić ha giocato una gara tra luci e ombre contro lo Standard Liegi.  

Nell'amichevole di ieri contro il Nizza, l'ultima prima della partenza per la tournée internazionale, il classe 2006 è entrato in campo all'ora di gioco. Nel finale ha fornito un assist illuminante a Justin Oboavwoduo, che ha segnato la rete del definitivo 2-0.

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