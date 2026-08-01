"Calcio, oggi ti lascio andare": si ritira, ma resta alla Juve in un'altra veste

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si appresta a iniziare il campionato di Lega Pro nel girone A senza Filippo Scaglia . Il trentaquattrenne ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova avventura sempre in bianconero. Con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram, il classe 1992 ha ripercorso le tappe della sua carriera e ha salutato squadre e tifosi incontrati in un'avventura durata oltre vent'anni. Poi l'indizio sul futuro, che sarà ancora alla Juventus ma in altre vesti.

Ha iniziato alla Juventus da bambino, ha chiuso con la Next Gen : la carriera da calciatore di Filippo Scaglia si è conclusa. Nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia bianconera in Lega Pro, collezionando 50 presenze. Adesso l'addio, arrivato con un lungo post social: "Caro calcio, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato il giorno in cui avrei dovuto salutarti. Per vent’anni sei stato la mia vita . Sei stato il motivo per cui rinunciavo a tanto, per cui accettavo sacrifici che agli occhi di molti sembravano incomprensibili. Sei stato fatica, sudore , dolori che sembravano non finire mai, delusioni che facevano male e sconfitte che lasciavano il segno. Ma sei stato anche il posto in cui ho imparato a rialzarmi. Mi hai insegnato che si può cadere mille volte e trovare comunque la forza di ricominciare. Mi hai insegnato il valore del sacrificio, del rispetto, della disciplina e del lavoro silenzioso, quello che nessuno vede ma che costruisce ciò che siamo".

E poi continua: "Mi hai regalato emozioni che non riuscirò mai a spiegare a parole. L’adrenalina prima del fischio di inizio, il rumore dei tacchetti sul cemento degli spogliatoi, l’abbraccio dopo un gol, la gioia dopo una vittoria conquistata insieme ai compagni, il silenzio dopo una sconfitta. Istanti che sembravano eterni e che oggi costudisco come il dono più prezioso. Mi hai fatto conoscere persone che porterò sempre nel cuore. Compagni diventati fratelli, allenatori che hanno creduto in me, avversari che mi hanno fatto crescere e una famiglia che ha condiviso ogni sacrificio insieme a me. Oggi è il momento di dirti addio". Il calcio come sogno realizzato ma anche come casa per l'ormai ex difensore: "Fa male perché non sto lasciando semplicemente uno sport. Sto salutando una parte della mia vita, una parte di me. Quel bambino che sognava con il pallone tra i piedi continuerà a vivere dentro di me. Grazie per ogni lacrima, ogni sorriso, per ogni cicatrice che porto con orgoglio. Grazie per avermi insegnato a essere forte, a credere nei sogni e a non mollare mai. Oggi appendo gli scarpini ma non il ricordo di tutto ciò che sei stato. Perché per me il calcio non è mai stato solo un gioco. È stato casa. E casa resterà per sempre. Oggi ti lascio andare... Consapevole che continuerai a vivere nei miei ricordi più belli, nei miei racconti, nelle persone che ho conosciuto".

Il nuovo ruolo alla Juventus

Scarpette appese al chiodo dopo oltre 400 presenze tra tutte le categorie, ma Filippo Scaglia rimarrà lo stesso nel mondo del calcio. Il trentaquattrenne ha confermato che continuerà a lavorare nella società bianconera: "Sono pronto, grato e orgoglioso di iniziare un nuovo capitolo con la famiglia Juventus sotto altre vesti ma con la stessa voglia e determinazione". L'ex difensore dovrebbe entrare a far parte dell'area individual per la fase difensiva dell'Under 17 e delle categorie inferiori della giovanili bianconere. Un capitolo che si chiude e un altro che si apre per Filippo Scaglia.

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