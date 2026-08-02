Alajbegovic ufficiale e Kolo Muani tra visite, firma e partenza: Juve, inizia una nuova era

Il comunicato del PSG

Una nota ufficiale del PSG ha 'anticipato' l'ufficialità del passaggio di Randal Kolo Muani alla Juventus. "Il Paris Saint-Germain annuncia il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus. Nativo di Bondy (Seine-Saint-Denis), Randal Kolo Muani si è unito al Nantes nel 2015. L'attaccante ha fatto il suo grande debutto con i professionisti il 30 novembre 2018, in occasione di una partita di Ligue 1 a Saint-Étienne. La stagione successiva, è in prestito all'US Boulogne Côte d'Opale e gioca 14 partite in Nazionale per 3 gol e 5 assist. Torna alle Canarie da titolare nel 2020-2021 e gioca 41 partite tra tutte le competizioni, impreziosite da 10 gol e 9 assist. Da punta ma in grado di occupare tutte le posizioni dell'attacco, Randal Kolo Muani gioca una nuova stagione completa (41 partite, 13 gol, 7 assist) e vince la Coppa di Francia prima di unirsi all'Eintracht Francoforte. In Germania, si impone rapidamente come un elemento chiave della sua squadra e trova la strada della rete 23 volte in 46 incontri durante la stagione 2022-2023. Il 1° settembre 2023, Randal Kolo Muani passa al Paris Saint-Germain. Autore di 11 gol in 54 apparizioni con la maglia Rouge & Bleu, Randal Kolo Muani ha anche fornito 7 assist e ha arricchito il suo palmarès di 3 trofei aggiuntivi grazie al triplo Campionato di Francia, una Coppa di Francia e una Supercoppa Francese. In prestito alla Juventus durante il mercato invernale 2025, "RKM" è diventato rapidamente un giocatore chiave della squadra bianconera. Durante questo primo periodo, gioca 22 partite per 10 realizzazioni e 3 assist, contribuendo al quarto posto del club italiano in Serie A. Al termine di questo prestito convincente, il Bondynois prende la direzione della Premier League e del Tottenham, club in cui trascorre tutta la stagione 2025-2026. Negli Spurs, Randal Kolo Muani partecipa a 41 partite per un bilancio di 5 gol, di cui 4 in Champions League, e cinque assist in tutte le competizioni. Internazionale francese da settembre 2022, Randal Kolo Muani ha partecipato alla Coppa del Mondo in Qatar, dove si è distinto segnando un gol in semifinale contro il Marocco. A 27 anni, il francese ha 32 presenze sotto la tunica tricolore per un totale di 9 gol. Randal Kolo Muani ritrova quindi la Juventus dopo un primo prestito nel 2025. Il Paris Saint-Germain ringrazia Randal Kolo Muani e gli augura il meglio per il resto della sua carriera".